CALCIOMERCATO LAZIO/ Caicedo firmerà con il Genoa, mister Sarri: “Basic è pronto”

CALCIOMERCATO LAZIO, LE PAROLE DI MISTER SARRI

La Lazio sta completando il proprio organico in questi ultimi frenetici giorni della sessione estiva di calciomercato. Intanto però i biancocelesti si preparano ad affrontare l’Empoli e nel corso della conferenza stampa in vista del secondo impegno in campionato l’allenatore Maurizio Sarri ha toccato vari argomenti parlando ad esempio di Toma Basic, arrivato dal Bordeaux, o anche dell’ex romanista Pedro: “Kamenovic resterà? Non lo so, dipende da come evolverà il mercato. Altra anomalia del calcio moderno, questa gestione di partite di campionato con le trattative aperte. Basic fisicamente è pronto, ha già giocato tre partite in Francia. Chiaramente il suo inserimento non può essere veloce come quello di Pedro. Viene da un altro campionato, parla un’altra lingua, ha fatto altre esperienze. Il ruolo? L’ho visto non molto. Può giocare intermedio, in entrambe le posizioni perché usa tutti e due i piedi. Ha un buon inserimento, quindi penso di escludere di metterlo davanti la difesa.”

CALCIOMERCATO LAZIO, CAICEDO AL GENOA

Era nell’aria da almeno un paio di giorni e adesso sta diventando ufficiale la cessione di Felipe Caicedo, in procinto appunto di lasciare la Lazio in questa finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il trentaduenne ecuadoriano Caicedo sarebbe da poco sbarcato in Liguria dove sta per firmare un nuovo contratto triennale con il Genoa dove guadagnerà 2.2 milioni di euro, bonus esclusi. Prelevato dagli spagnoli dell’Espanyol di Barcellona nel 2017, Caicedo non è nuovo a vestire i colori rossoblu dato che in carriera ha giocato in Spagna per il Levante ed in precedenza in Svizzera con il Basilea. In Serie A con la Lazio Caicedo è stato capace di collezionare 28 reti in 105 apparizioni. Arrivato a Genoa verso le ore 13, la punta effettuerà ora le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà al Grifone per i prossimi tre anni.

