CALCIOMERCATO LAZIO/ Genoa su Fares e Caicedo, Kamenovic è già in partenza

In questa parte finale del calciomercato estivo la Lazio sta ragionando anche sul piazzare i calciatori che non rientrano nei piani di allenatore e società così da completare l’organico a disposizione di mister Sarri. In questo elenco ci sarebbero i nomi di Felipe Caicedo e Mohamed Fares ed entrambi i biancocelesti sarebbero finiti nel mirino del Genoa. Le indiscrezioni più recenti raccontano che i rossoblu avrebbero già trovato l’intesa per l’attaccante che dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per una terza stagione mentre i liguri starebbero ancora pressando la Lazio per il venticinquenne algerino. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà, le società stanno discutendo in merito alla formula dell’eventuale trasferimento con Tare e Lotito che vorrebbero essere certi dell’obbligo di riscatto mentre il Genoa vorrebbe aggiudicarselo con il diritto di riscatto ma la sensazione è che la quadratura possa essere trovata nelle prossime ore.

CALCIOMERCATO LAZIO, KAMENOVIC GIA’ IN PARTENZA

La Lazio continua a seguire Filip Kostic ma questo interesse spinge un altro elemento a trovarsi una nuova squadra entro la chiusura della finestra di calciomercato estivo. L’attuale casella da extracomunitario che verrebbe occupata da Kostic è stata tenuta libera dai biancocelesti che non hanno ancora tesserato ufficialmente Dimitrije Kamenovic, acquistato dal Cukaricki. Secondo quanto riportato dalla redazione di Lalaziosiamonoi.it, Kamenovic vorrebbe giocarsi le sue carte in quel di Formello ma non è stato in grado di convincere l’allenatore e la società nel corso del precampionato spingendo così la dirigenza a guardarsi intorno per piazzarlo magari in Belgio. Le squadre che potrebbero aggiudicarsi il ventunenne serbo sono lo Standard Liegi ed il Genk.

