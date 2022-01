CALCIOMERCATO LAZIO/ Corsi nega i contatti per Bajrami, il Genoa ferma Fares

In questa sessione di calciomercato invernale la Lazio sta lavorando per sistemare l’organico a disposizione di mister Maurizio Sarri in vista della seconda parte della stagione attualmente in corso. Le indiscrezioni degli ultimi giorni raccontavano dell’interesse espresso dai biancocelesti nei confronti di Nedim Bajrami, ventiduenne di proprietà dell’Empoli con cui ha un contratto fino al giugno del 2024. Intervistato in esclusiva dalla redazione de LaLazioSiamoNoi.it, il presidente dei toscani Fabrizio Corsi ha negato i contatti fra le parti riguardo all’Albanese nato a Zurigo.

Nello specifico, il patron degli azzurri ha spiegato: “Non so che dirvi a me non risulta. Poi magari rientra in quelle cose che i giornalisti anticipano prima che effettivamente succeda qualcosa. Però al momento non credo che ci sia niente di concreto. Che poi un dirigente dica che gli piaccia un giocatore, questo ci può stare naturalmente. Per il resto non c’è niente, non mi hanno contattato. Valutazione? Dipende da chi me lo chiede: se me lo chiede il Real Madrid ha un costo, se me lo chiede la Sampdoria ne ha un altro (ride, ndr.). Il prezzo lo fa il mercato, è sempre stato così. Squadre interessate a Bajrami ci saranno di certo, ma noi al momento dobbiamo pensare a cose più importanti. C’è un’altra partita tra due giorni e abbiamo Haas infortunato, si è fatto male anche Parisi e dovrebbe essere una cosa abbastanza lunga…”

CALCIOMERCATO LAZIO: FARES RIMANE IN ATTESA

Per quanto concerne i movimenti in uscita, in questa fase del calciomercato di gennaio sembrava essere ormai destinato a rimanere lontano dalla Lazio il venticinquenne Mohamed Fares, seguito con grande insistenza dal Torino con cui i biancocelesti si sarebbero già accordati in merito al prestito con riscatto fissato a poco meno di 7 milioni di euro. Il Genoa però, dove sta giocando a titolo temporaneo dall’inizio della stagione, non sarebbe intenzionato a liberarlo poichè bisognoso di puntare su di lui almeno per la prossima partita di campionato per colpa dei diversi infortuni registrati nell’organico di Shevchenko. I granata non hanno accolto di buon occhio questo stallo nell’operazione e potrebbero anche virare su altri profili.

