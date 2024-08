CALCIOMERCATO LAZIO, NEI PROSSIMI GIORNI LA CHIUSURA PER BOULAYE DIA DELLA SALERNITANA

In dirittura d’arrivo il settimo acquisto del calciomercato Lazio che sta per concludere il suo attacco con l’arrivo di un calciatore dalla Serie B. Il nome è già noto ed è quello di Boulaye Dia di proprietà della Salernitana ma separato in casa da quasi un anno con i granata che non sono riusciti a venderlo a gennaio e sono stati costretti a cederlo ad un prezzo ridotto dopo una stagione strepitosa che aveva salvato i campani. Secondo Alfredo Pedullà, i biancocelesti chiuderanno il colpo nei prossimi giorni spendendo una cifra intorno ai 10 milioni di euro per quello che sarà il terzo attaccante da affiancare a Castellanos e Noslin con l’idea di vedere quest’ultimo impiegato spesso anche sulla fascia e sulla trequarti.

Con questo acquisto, Lotito e Fabiani si dimostrano ancora molto attenti alle dinamiche di mercato che gli permetteranno di prendere un attaccante importante ad un prezzo minore del suo vero valore ma con l’onere di dover riportare in carreggiata Boulaye Dia.

CALCIOMERCATO LAZIO, BARONI CERCA IL CENTROCAMPISTA: CASADEI E FOLORUNSHO NEL MIRINO

Non c’è solo l’attacco nel calciomercato Lazio che sta cercando di chiudere la sua sessione portando otto acquisti (contando Artistico) alla corte di Marco Baroni in vista della prossima stagione. L’idea è quella di aggiungere qualità e quantità al centrocampo biancoceleste che ha già visto gli arrivi di Dele-Bashiru e Castrovilli ed è alla ricerca dell’ultimo tassello per completare il reparto.

Il nome più caldo è quello di Michael Folorunsho che è in uscita dal Napoli e proviene dal settore giovanile della Lazio di cui si è sempre dichiarato tifoso. Sempre a centrocampo è tornato di moda anche Cesare Casadei che è in uscita dal Chelsea e potrebbe rappresentare una grande occasione per i biancocelesti che si assicurerebbero uno dei migliori talenti di nazionalità italiana in circolazione.