CALCIOMERCATO LAZIO, SONDAGGIO PER FOLORUNSHO DEL NAPOLI MA CI PENSA ANCHE LA FIORENTINA

Alla ricerca del completamento il calciomercato Lazio che attende le giuste occasioni per provare il definitivo affondo per un esterno ed un trequartista che possano completare la rosa a disposizione di Marco Baroni. Nelle ultime ore si è fatto sempre più rumoroso il nome di Michael Folorunsho del Napoli che è già stato allenato da Baroni all’Hellas Verona e potrebbe tornare alla Lazio dopo averci giocato nelle giovanili. Il fatto che Folorunsho sia un tifoso della Lazio è ormai noto e questo potrebbe semplificare la trattativa per uno dei giocatori chiave della salvezza del Verona nella passata stagione.

I biancocelesti hanno fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione e hanno avuto la risposta di De Laurentiis che chiede circa 15 milioni di euro per liberare il suo centrocampista che è stato richiesto anche dalla Fiorentina.

CALCIOMERCATO LAZIO, PRONTO L’ASSOLTO A CHERKI DEL LIONE

L’obiettivo numero uno per il calciomercato Lazio, però, rimane Ryan Cherki di proprietà del Lione ed in scadenza al termine della prossima stagione. La cifra richiesta per il francese è intorno ai 15 milioni di euro con la Lazio che avrebbe intenzione di presentare un’offerta con l’aggiunta di una percentuale sulla rivendita che possa abbassare il prezzo e facilitare la trattativa.

Su Ryan Cherki era forte l’interesse del Borussia Dortmund che, però, si è allontanato negli ultimi giorni aprendo la strada alla Lazio che rimane la squadra più avanti nella trattativa anche se dovrà fare attenzione ai sondaggi del Lipsia che gradirebbero particolarmente l’acquisto del francese soprattutto in caso di cessione di Dani Olmo. La trattativa rimane ancora lontana alla chiusura ma il nome di Cherki potrebbe essere il vero colpaccio del calciomercato Lazio che è alla ricerca dell’ultimo tassello in grado di arricchire la qualità della rosa.