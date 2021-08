CALCIOMERCATO LAZIO/ Djavan Anderson e Fares in uscita, la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO, DJAVAN ANDERSON VERSO COSENZA

La sessione di calciomercato estivo si concluderà ufficialmente fra poco più di due giorni e la Lazio sta ancora cercando di completare il proprio organico da mettere a disposizione di mister Maurizio Sarri non soltanto con movimenti in entrata ma anche grazie a qualche mossa in uscita. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Cosenza avrebbe messo nel mirino il biancoceleste Djavan Anderson, ventiseienne olandese di origini giamaicane attualmente sotto contratto con il club del patron Lotito fino al giugno del 2023. Il classe 1995 avrebbe dato l’assenso per il trasferimento e dovrebbe dunque andare a giocare in Calabria per i rossoblu nel campionato cadetto con la formula del prestito. Nelle prossime ore è attesa la firma sul contratto e quindi l’ufficialità dell’operazione da parte delle due società.

CALCIOMERCATO LAZIO, FARES ASPETTA IL GENOA

Gli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato sembrano essere parecchio frenetici anche per i dirigenti della Lazio. Nello specifico i biancocelesti stanno cercando di trovare una nuova sistemazione per quei calciatori che non paiono rientrare nei progetti di allenatore e società per il prossimo futuro ed il Genoa, dopo aver praticamente accolto l’attaccante ecuadoriano Felipe Caicedo, che ha già effettuato le visite mediche di rito nella giornata di ieri, sarebbe interessato ad accaparrarsi anche un altro elemento della rosa laziale. Stiamo parlando di Mohamed Fares, venticinquenne algerino nato in Francia sotto contratto fino al giugno del 2025. Stando a quanto riportato dalla redazione di lalaziosiamonoi.it, i rossoblu liguri avrebbero sospeso la trattativa per Fares che dovrebbe comunque cambiare squadra entro la fine del mercato.

