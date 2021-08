Kostic alla Lazio?/ Calciomercato news, proseguono i contatti. Zaccagni in attesa

CALCIOMERCATO NEWS, FILIP KOSTIC ALLA LAZIO

Proseguono i contatti fra le parti per definire il trasferimento di Filip Kostic alla Lazio in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, l’Eintracht di Francoforte, ovvero il club titolare del cartellino del calciatore, e l’agente Fali Ramadani, il procuratore di Kostic appunto, avrebbero discusso ulteriomente della partenza di Kostic e la società tedesca sarebbe ora disposta ad abbassare le pretese economiche per liberare il Nazionale serbo. Avendo già proposto oltre 15 milioni di euro, la Lazio punta a chiudere l’operazione in tempi brevi limando i vari dettagli così da convincere del tutto l’Eintracht consapevole che lo stesso Kostic, che dovrebbe firmare un quadriennale da più di due milioni di euro all’anno, sta premendo per il trasferimento a Formello.

CALCIOMERCATO NEWS, ZACCAGNI IN ATTESA

Le chances di vedere Filip Kostic alla Lazio sembrano quindi aumentare in queste frenetiche ore di calciomercato estivo. Reduci da una grande vittoria ottenuta in casa per 6 a 1 contro lo Spezia, i dirigenti biancocelesti vogliono regalare a mister Sarri ancora uno o due rinforzi su cui poter contare nel corso della stagione appena cominciata. La sensazione a questo punto è che Kostic possa diventare un nuovo giocatore della Lazio nella prossime ore ma, come riportato da Sky Sport, se non verrà trovato l’accordo con i tedeschi il patron Lotito avrebbe già bloccato il ventiseienne Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona come prima alternativa.

