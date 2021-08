CALCIOMERCATO LAZIO/ Everton sempre su Correa, Orsolini o Callejon per la fascia

CALCIOMERCATO LAZIO, UNO TRA ORSOLINI E CALLEJON

In casa Lazio il calciomercato potrebbe presto sbloccarsi grazie all’intervento del patron Lotito che metterebbe di tasca propria il denaro necessario per sistemare l’indice di liquidità, come spiegato dal Corriere dello Sport. Una volta liberi di operare in entrata, i biancocelesti cercheranno di rinforzare il reparto avanzato sugli esterni e, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Gazzetta dello Sport, i nomi più caldi in questo senso rimangono quelli di Riccardo Orsolini del Bologna e José Maria Callejon della Fiorentina. L’italiano potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto ma ha comunque una valutazione di 15 milioni di euro mentre ben più economica la soluzione che riguarderebbe l’acquisto dello spagnolo ex Napoli. I viola toscani sono pronti a lasciar partire Callejon, all’ultimo anno di contratto, se la Lazio arriverà a proporre 4 milioni di euro per il suo cartellino, attualmente il doppio rispetto all’offerta che vorrebbero presentare i biancocelesti.

CALCIOMERCATO LAZIO, EVERTON SEMPRE SU CORREA

I problemi legati al calciomercato potrebbero essere risolti dalla Lazio nell’immediato tramite la cessione di Joaquin Correa. L’attaccante argentino viene dato in partenza dai biancocelesti sin dall’inizio della sessione estiva ed in questi ultimi giorni è finito nell’elenco degli attaccanti seguiti dall’Inter nell’ottica di rimpiazzare Romelu Lukaku, ritornato al Chelsea. Tuttavia i nerazzurri non hanno più affondato il colpo provando anzi a trattare Duvan Zapata con l’Atalanta, che lo valuta intorno ai 40 milioni di euro, ed ora rischiano di rimanere a bocca asciutta dovendo rinunciare a più di un obiettivo. Nei giorni scorsi è infatti emerso l’interesse dell’Everton allenato da mister Rafa Benitez ed il tecnico spagnolo sarebbe pronto a spingere la sua società verso l’acquisto di Correa. Le prossime ore saranno decisive per capire l’intenzione dell’Inter o se saranno gli inglesi a spuntarla portando Correa in Premier League.

