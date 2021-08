Torreira alla Lazio?/ Calciomercato news, l’uruguaiano sarebbe un rincalzo di lusso

CALCIOMERCATO NEWS, LUCAS TORREIRA ALLA LAZIO

I biancocelesti sono bloccati in questa fase del calciomercato per quanto riguarda i movimenti in entrata dovendo cedere prima Joaquin Correa ma in queste ore sembra comunque prendere corpo l’ipotesi di vedere Lucas Torreira alla Lazio entro la fine di agosto. Centrocampista venticinquenne di proprietà dell’Arsenal, con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023, Torreira ha vissuto lo scorso anno in prestito all’Atletico di Madrid dove è riuscito a vincere il campionato spagnolo. Il futuro dell’uruguaiano sembra però non essere a Londra sponda Gunners, dato che sarebbe appunto stato proposto alla Lazio, secondo le rivelazioni provenienti dalla redazione di Radiosei. La formula con cui si potrebbe portare Torreira alla Lazio dall’Arsenal dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto sebbene siano ancora da stabilire le cifre dell’affare, senza dimenticare che il calciatore ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt.

Calciomercato Napoli/ Gli azzurri seguono Boga del Sassuolo ma Locatelli...

CALCIOMERCATO NEWS, DA ALTERNARE A LUCAS LEIVA

Le chances che il trasferimento di Lucas Torreira alla Lazio si possa concretizzare potrebbero dunque aumentare nel corso dei prossimi giorni. Nella passata stagione Torreira è stato capace di collezionare 26 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie con la maglia dell’Atletico di Madrid, impreziosite anche da una rete ed un assist vincente fornito ad i suoi compagni. A giugno i dirigenti laziali avevano fatto intendere come non avrebbero cercato di portare avanti l’operazione per aggiudicarsi Torreira ma il suo profilo sarebbe utile per dare un ricambio di lusso a Lucas Leiva durante la stagione specialmente nel caso in cui venisse ceduto Gonzalo Escalante, cercato con insistenza dall’Olympique Marsiglia, o anche Cataldi.

