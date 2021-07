CALCIOMERCATO LAZIO/ Felipe Anderson più vicino, sondaggio per Gollini…

CALCIOMERCATO LAZIO, UN GRADITO RITORNO PER SARRI…

La Lazio è sempre più vicina al ritorno di Felipe Anderson. Ricevuta la benedizione di Maurizio Sarri, l’esterno brasiliano dopo 3 anni all’estero potrà dunque riprendere il filo del discorso e tornare a vestire la maglia con la quale ha brillato di più nel corso della sua carriera. Particolarmente fantasiosa è la formula che ha sbloccato la trattativa col West Ham, attento a non fare minusvalenze con il “Pipe” ma al tempo stesso convinto di poter rilanciare sul giocatore. Che arriverà dunque a Roma praticamente gratis, con una cifra molto bassa per il prestito oneroso: gli Hammers però potranno contare su un 50% relativo all’eventuale rivendita che la Lazio potrebbe in futuro incassare da Anderson.

Dunque, se il giocatore si rilanciasse, Lazio e West Ham dividerebbero i proventi: un’operazione conveniente a entrambi i club, Felipe Anderson potrebbe dunque aggregarsi alla squadra già nei prossimi giorni ed iniziare a lavorare nel ritiro di Auronzo di Cadore.

CALCIOMERCATO LAZIO, TANTE OPERAZIONI IN STAND BY

La Lazio tiene comunque i fari accesi su molteplici operazioni: si attende di sbloccare le cessioni come quelle di Fares e Correa per arrivare poi a giocatori già opzionati: oltre ad Anderson è fatta per Hysaj, capace di giocare sia a destra sia a sinistra come esterno difensivo, con il giovane classe 2004 Luka Romero, arrivato dal Maiorca, ed è molto vicino anche l’arrivo di Basic a centrocampo, col giocatore del Bordeaux che vedrà accelerare la trattativa che lo porterà a Roma anche a causa dei guai del suo club, retrocesso d’ufficio al momento in Ligue 2 per inadempienze finanziarie. Dall’altra parte c’è anche la questione portiere da risolvere: Thomas Strakosha vedrà scadere il suo contratto nel 2022 e al momento non c’è ancora una discussione seria per il rinnovo: se Sarri non deciderà di puntare fortemente su di lui la Lazio potrebbe virare sull’atalantino Gollini, in cerca di un posto da titolare dopo l’arrivo a Bergamo dell’ex Udinese Musso, che sarà il numero uno sul quale Gasperini punterà nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE:

