CALCIOMERCATO LAZIO/ Oggi arriva Basic, Kostic aspetta Correa. Genoa su Caicedo

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SU BASIC E KOSTIC

La Lazio sta completando il proprio organico con diversi movimenti sia in entrata che in uscita in questi ultimi giorni della finestra di calciomercato estivo. In partenza potrebbe esserci Felipe Caicedo, il cui contratto con i biancocelesti scadrà fra meno di un anno, visto che il Genoa avrebbe manifestato un certo interesse nei suoi confronti ma il patron Lotito non se ne priverà per meno di 5/6 milioni di euro. Intanto la Lazio è pronta ad abbracciare Toma Basic, in arrivo dal Bordeaux per effettuare le visite mediche di rito nella giornata odierna dopo aver trovato l’intesa con i Girondini a cui andranno 8/9 milioni di euro mentre il croato percepirà 1.5 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Il club di Formello cerca èerò ancora un rinforzo per le corsie ragionando in ottica reparto avanzato ed il nome più caldo rimane quello di Filip Kostic. Il ventottenne di proprietà dell’Eintracht di Francoforte viene valutato circa 20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PARERE DI LELE ADANI

La Lazio ha recentemente sbloccato il proprio calciomercato per questa sessione estiva riuscendo a tesserare diversi nuovi elementi, senza dimenticare l’arrivo in panchina di mister Maurizio Sarri. Intervenuto nel corso di Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato del momento dei biancocelesti sottolineando l’approccio avuto nel successo contro l’Empoli anche grazie al nuovo allenatore: “Questa squadra è già dentro lo spirito e l’idea di Sarri. I giocatori sono nel posto giusto e vogliono giocare in un determinato modo. Pedro e Felipe Anderson sono perfetti per giocare lì. Entrambi possono usare entrambi i piedi, sono veloci, assistono, crossano e calciano in porta. La squadra è fatta per andare dentro agli automatismi del mister. Ci saranno da capire le rotazioni e il lavoro sulla linea. Alla Juve non lo ha potuto fare ma nella Capitale lo farà. Ci sarà tanto da lavorare e Sarri è una garanzia se ha le condizioni della società. E alla Lazio le avrà tutte. Nei titolari la squadra è molto forte.”

