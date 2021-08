Avversarie Lazio girone Europa League 2021-2022/ Sorteggio: chi affronterà Sarri?

AVVERSARIE LAZIO GIRONE EUROPA LEAGUE 2022: CHI CONTRO SARRI?

È grande attesa per scoprire quali saranno le avversarie della Lazio per la fase a gironi dell’Europa league 2021-22: solo tra poche ore è infatti previsto il classico sorteggio che designerà il quadro della prossima fase della seconda manifestazione della UEFA per i club e davvero non vediamo l’ora di dare la parola alle urne. Protagonista assoluta, come è facile immaginare sarà la Lazio di Maurizio Sarri: dopo il comodo sesto posto ottenuto al termine della precedente stagione della Serie A sotto al guida di Inzaghi, con ben 68 punti (un bilancio di 21 successi e 12 sconfitte), i biancocelesti sono pronti a mettersi nuovamente alla prova in Europa, per il quinto anno di fila.

Il club ha una lunga tradizione nelle competizioni UEFA, ma è solo dalla stagione 2015-16 che la società capitolina è stata con costanza protagonista in Europa e dopo l’esperienza in Champions league dell’anno scorso (terminata con l’eliminazione agli ottavi col Bayern monaco), la squadra della capitale (che nel frattempo ha cambiato allenatore) punta a dare il massimo nell’Europa league, nutrendo grandissime ambizioni. Chissà dunque fin dove la squadra di Sarri potrebbe arrivare: nel frattempo attendiamo il sorteggio che designerà le avversarie della Lazio per i gironi di Europa League, previsto alle ore 12.00 italiane.

AVVERSARIE LAZIO GIRONE EUROPA LEAGUE 2022: GLI SPAURACCHI

Impazienti di scoprire le avversarie della Lazio per i gironi di Europa league e dunque di dare il via alla cerimonia del sorteggio, pure possiamo dare qualche indicazione in più sull’evento: vi è sempre grande incertezza sul risultato delle urne, ma un paio di indicazione possiamo sempre darle. E’ bene infatti sapere che grazie al ranking UEFA la Lazio è stata inserita nella prima delle 4 fasce e con lei anche il Napoli (che in ogni caso non sarebbe potuto essere rivale dei biancocelesti): nella stessa sezione ecco dunque anche Lione, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, Olympiacos, Monaco e Braga, che non saranno ovviamente avversarie dei biancocelesti ai gironi.

Guardando alle altre fasce del sorteggio, pure possiamo individuare i primi spauracchi per la Lazio: certo nella seconda zona potrebbero preoccupare formazioni del calibro di Eintracht e Leicester (gli inglesi freschi di vittoria nel Community shield) come anche il PSV, mentre nella terza non sono rivali da sottovalutare Fenerbahce, Marsiglia e West ham, e nella quarta attenzione ai pericoli Galatasaray, e Rapid Vienna. Pure nelle urne i nomi di club sulla carta più abbordabili non mancano ed è ovviamente su questi che i fan della Lazio puntano, come Glasgow, Sparta Praga e Sturm graz. Ma tutto è ancora avvolto nel mistero e pure qualunque sia l’esito delle urne, Sarri e i suoi sono chiamati a vincere tutto: si prospetta una stagione infuocata per i biancocelesti in Europa league. Ma vediamo ora che ci riserverà il sorteggio: quali saranno le avversarie della Lazio per i gironi?



