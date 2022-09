Calciomercato Lazio/ Il rinnovo di Milinkovic Savic si complica: strada in salita

Calciomercato Lazio: Sergej Milinkovic Savic è decisamente uno dei giocatori più in forma di questo inizio di campionato di Serie A. 1 gol e 5 assist per il giocatore serbo che si trova al centro del calciomercato della Lazio. L’idea del presidente Lotito è di blindare il centrocampista con un rinnovo oltre il 2024, data della scedenza, prima dell’inizio del Mondiale in Qatar che avrà inizio a novembre 2022. Il mondiale in Qatar può essere una vetrina per Sergej Milinkovic Savic e lo sa bene Claudio Lotito ma al momento, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la strada verso il rinnovo del serbo sembrerebbe essere in salita.

La valutazione di Lotito è sempre stata nota: il presidente chiede per liberare il giocatore ex Genk 80 Mln di euro e non vorrebbe effettuare sconti ma il mancato rinnovo, potrebbe fare scalare il prezzo della valutazione di mercato per il gigante del centrocampo della Lazio, specie dopo il Mondiale in Qatar. Il mancato rinnovo, potrebbe convincere un grande club a puntare sul giocatore della Lazio per aumentare la tecnica e la fisicità del centrocampo oltre che migliorare i numeri in zona gol sia in termini di gol che, soprattutto, di assist.

Calciomercato Lazio: i numeri di Milinkovic Savic

Stagione partita con il botto per il centrocampista serbo. Assist alla prima contro il Bologna per il solito Ciro Immobile; a secco contro il Torino del fratello ed assist contro l’Inter per Felipe Anderson e di tacco contro la Sampdoria per Immobile. Niente assist nella sfida contro il Napoli ma poi si rilancia contro il Verona con l’ennesimo assist per Immobile ma soprattutto contro la Cremonese con gol ed assist. Una stagione da urlo per il giocatore della Lazio che è sempre più protagonista sia in campo con le numerose giocate da capogiro che extra campo, con il rinnovo che spaventa la Lazio.

Arrivato alla Lazio dopo aver giocato prima con il Vojvodina in patria e Genk in Belgio, ci mette molto poco a farsi amare dai suoi tifosi. Soprannominato il ‘sergente’, Milinkovic Savic scende in campo 303 volte con la maglia della Lazio condite da 60 gol e 57 assist. Numeri impressionanti per un giocatore il cui ruolo è centrocampista centrale e che, ancora, non ha raggiunto i 30anni. Classe 1995, 27 anni, Sergej Milinkovic Savic è pronto per il Mondiale 2022 in Qatar con la sua Serbia. Nel girone della Serbia la temibile e pluridecorata Brasile, assoluta protagonista del Mondiale che verrà insieme ai cugini dell’Argentina e la Francia di Kylian Mbappè; poi il Camerun di Onana e Svizzera nel girone della Serbia di Milinkovic Savic.











