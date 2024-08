CALCIOMERCATO LAZIO, SU LAURIENTÉ C’È ANCHE IL FENERBAHCE

Sono le ultime battute quelle che riguardano il calciomercato Lazio con Lotito che sta cercando di lavorare in uscita per piazzare gli esuberi di una rosa troppo lunga ed è alla ricerca degli ultimi due innesti di qualità sull’esterno e a centrocampo. I nomi più chiacchierati sono quelli di Jobe Bellingham del Sunderland e Armand Laurienté del Sassuolo che andrebbero a completare definitivamente la rosa messa a disposizione di Marco Baroni per l’inizio della nuova stagione.

La trattativa più avanza, secondo Alfredo Pedullà, è quella con il Sassuolo per Laurienté che non vorrebbe giocare in Serie B ed è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo due stagione giocate al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A complicare il tutto, però, ci pensa il ds del Sassuolo Carnevali con una richiesta di 20 milioni per un calciatore reduce da una stagione negativa e con un valore reale che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Sul francese rischia di scatenarsi un’asta perché anche il Fenerbahce di José Mourinho vorrebbe acquistarlo e sta provando a convincere il Sassuolo superando la Lazio nella trattativa.

CALCIOMERCATO LAZIO, L’ATALANTA FA SUL SERIO PER ISAKSEN

Oltre alle entrate, il calciomercato Lazio sta lavorando sulle uscite e potrebbe cedere anche il danese Gustav Isaksen che è arrivato solo lo scorso anno ma non ancora mai pienamente convinto con le sue prestazioni.

Su di lui è forte l’interesse dell’Atalanta che è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo da inserire in rosa in caso di partenza di El Bilal Toure e Koopmeiners ed avrebbe individuato le caratteristiche giuste in Isaksen e Nico Gonzalez con l’argentino molto più costoso e difficile da strappare alla viola. Per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro potrebbe partire anche Isaksen in direzione Bergamo con Gasperini che ha già in mente il lavoro da fare sul danese per replicare quanto di buono fatto con De Ketelaere.

