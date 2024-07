CALCIOMERCATO LAZIO, LAURIENTÉ FARÀ DIMENTICARE GREENWOOD?

Il calciomercato Lazio ragiona su come muoversi per quanti riguarda il reparto offensivo. Archiviata la delusione Mason Greenwood, i biancocelesti hanno l’obbligo di non farsi più trovare impreparati nel ruolo di esterno.

Tra i tanti nomi che si sono fatti, quello più fattibile sembrerebbe essere quello di Laurienté del Sassuolo. Il giocatore, che ha dovuto affrontare una triste retrocessione lo scorso anno, è stato argomento principale delle dichiarazioni di Giovanni Carnevali.

L’amministratore delegato dei neroverdi ha parlato a Sky della situazione di Laurienté, affermando che oltre alla Lazio ci sarebbero anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi e il Fenerbahce di José Mourinho, quest’ultimo il primo a dichiararsi interessato.

Pre quanto concerne il prezzo, si parla di una richiesta di 15/20 milioni che per Carnevali si tratterebbe della valutazione giusta per l’attaccante. La cosa sicura è che il giocatore non resterà a giocare in Serie B con gli emiliani.

CALCIOMERCATO LAZIO, CATALDI AL CAGLIARI?

Il calciomercato Lazio dovrà necessariamente anche guardarsi da Danilo Cataldi. La situazione riguardante il centrocampista ex Benevento è molto delicata: voci interne allo spogliatoio hanno rivelato di problemi di spogliatoio dopo la mancata assegnazione della fascia di capitano a Cataldi.

La scelta di Baroni è ricaduta su Zaccagni, a cui è stata anche assegnata la numero dieci, e questo non ha reso felice Cataldi e altri veterani della rosa. Il giocatore, da sempre dichiarato tifoso biancoceleste, avrebbe addirittura annunciato la sua volontà di andarsene alla società.

Secondo il Corriere dello Sport, ci sono due squadre sul giocatore ovvero il Torino e il Cagliari. I sardi sembrerebbero quelli più avanti nella corsa al giocatore anche se il mancato arrivo di Tessmann in granata potrebbe aprire le porte a Cataldi.