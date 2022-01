CALCIOMERCATO LAZIO/ Lukaku, Muriqi e Fares in uscita. Piace Allan

In casa Lazio si sta ragionando su come sistemare l’organico da mettere a disposizione di mister Sarri tramite qualche movimento di calciomercato sia in entrata che in uscita. I biancocelesti sono attualmente frenati dall’indice di liquidità che sta spingendo i dirigenti a muoversi soprattutto per quanto riguarda le partenze, come già avvenuto per Gonzalo Escalante che è stato ceduto in prestito all’Alaves.

Chi dovrebbe lasciare Formello da qui alla fine di gennaio è Muriqi, per il quale si sarebbe fatto avanti il Leeds stando ai rumors, e con lui pure Jordan Lukaku, che pare essersi convinto della rescissione del contratto così da potersi legare al Vicenza, come aveva auspicato il dirigente biancorosso Federico Balzaretti. In stallo invece la situazione di Mohamed Fares, trattenuto dal Genoa dove si trova in prestito nonostante l’intesa raggiunta tra la Lazio ed il Torino.

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MOSSE DEI BIANCOCELESTI

Per quanto concerne i movimenti di calciomercato in entrata, la Lazio starebbe valutando il profilo di Allan. Il centrocampista brasiliano di proprietà dell’Everton e passato in Serie A con le maglie di Udinese e Napoli sarebbe già stato contattato telefonicamente dall’allenatore Maurizio Sarri proprio in virtù dell’esperienza vissuta ai tempi in cui erano entrambi legati al club partenopeo. Nonostante sia già trentunenne, Allan potrebbe essere un’opportunità simile a quella che ha portato Pedro nella Capitale visto che gli inglesi sarebbero pure disposti a lasciarlo partire in prestito.

