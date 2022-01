CALCIOMERCATO LAZIO/ Muriqi in partenza, sirene spagnole per Luis Alberto

La Lazio sta vivendo qualche difficoltà nell’operare sul calciomercato a causa dell’indice di liquidità che non soddisfa al momento i parametro corretti per operare soprattutto in entrata. I biancocelesti avrebbero bisogno di un paio di rinforzi per potenziare e migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore Maurizio Sarri in vista della seconda parte della stagione ma nemmeno la divergenza di vedute tra il tecnico ed il direttore sportivo Tare non sta certamente aiutando il club in questa fase dell’annata calcistica.

Intanto non mancano le voci riguardanti eventuali partenze come quella di Luis Alberto. Lo spagnolo non era partito nel migliore dei modi se si pensa a quel ritardo ingiustificato alla presentazione del ritiro estivo ed i problemi sembrano essersi protratti pure nel corso di questi mesi, convincendo lo stesso Sarri a farne a meno in più di un’occasione. Secondo quanto rivelato dagli iberici di Gol Digital, sulle tracce del centrocampista sarebbe forte la presenza sia del Siviglia che del Real Betis.

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI

Resta ora da capire se la partenza di Luis Alberto dalla Lazio possa concretizzarsi già in questa finestra di calciomercato. La sensazione è che i discorsi verranno rinviati a giugno anche a causa della richiesta da 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore ma c’è un altro elemento che pare essere prossimo all’addio a Formello, ovvero Vedat Muriqi. Il ventisettenne kosovaro ha smesso di seguire i profili social del club biancoceleste e dopo essere stato accostato all’Hull City pare essere ora vicino al trasferimento al Leeds.

