Calciomercato Lazio News/ Bellingham, il piano per il centrocampista. Contatti per Simeone (21 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PREZZO DI BELLINGHAM È SUI 20 MILIONI

Il calciomercato Lazio lavora per Jobe Bellingham. Il fratello di Jude, fuoriclasse del Real Madrid e della Nazionale inglese, sta facendo faville al Sunderland e naturalmente non mancano le pretendenti. Il talento sembra essere di famiglia e ora potrebbe essere pronto al grande salto.

Calciomercato Roma News/ Sorloth in pole per il ruolo di attaccante. Affondo per Dahl (21 luglio 2024)

Secondo Repubblica edizione Roma, il trequartista è il profilo ideale per il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 su cui sta lavorando Baroni. Il club inglese ha fissato il prezzo 15/20 milioni di euro dunque sarà necessario uno sforzo importante. La chiave per l’assalto al calciatore può essere Isaksen.

L’esterno danese non ha sfigurato durante la sua esperienza in biancoceleste, ma potrebbe essere arrivata l’ora dei saluti. Su di lui ci sono forti due squadre ovvero il Fenerbahce di José Mourinho e il Feyenoord. Con il club olandese potrebbe riaprirsi invece il discorso per Stengs.

Calciomercato Fiorentina News/ Colpani si avvicina con l'addio di Amrabat. Idea Ogbonna (21 agosto 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, SIMEONE PER IL DOPO IMMOBILE

Il calciomercato Lazio è pronto all’ennesimo colpo in entrato. Ciro Immobile ha lasciato la Capitale per accasarsi al Besiktas, dove verosimilmente chiuderà la sua carriera. Il trasferimento ai bianconeri ha lasciato un vuoto importante in attacco e adesso il direttore sportivo Fabiani è alla ricerca di un sostituto.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome per il ruolo di centravanti corrisponde a Giovanni Simeone. L’attaccante è in uscita dal Napoli visto che Antonio Conte ha individuato Walid Cheddira come sostituto di Romelu Lukaku. Per l’argentino ci vorranno 10 milioni di euro.

Calciomercato Napoli News/ Gilmour per il centrocampo. Folorunsho rinnova, Gaetano saluta (21 luglio 2024)

Si chiude invece l’esperienza di Marcos Antonio alla Lazio. Il giocatore andrà in Brasile, come spiega La Gazzetta dello Sport, tornando così in patria e chiudendo la sua esperienza europea. Il centrocampista andrà al San Paolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni. Niente Flamengo come si vociferava nei giorni precedenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA