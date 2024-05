Josè Mourinho nuovo allenatore del Fenerbahce/ Accordo vicinissimo, oggi l’annuncio

Josè Mourinho sarà il prossimo allenatore del club turco del Fenerbahce. Lo ha annunciato stamane il noto giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, precisando appunto che il tecnico portoghese si posizionerà alla guida della nota squadra di Istanbul. Per lo Special One è pronto un contratto di due anni, quindi fino al 30 giugno del 2026, che permetterà allo stesso Mago di Setubal di guidare il Fenerbahce per la stagione 2024-2025 e quindi 2025-2026 dopo di che si valuterà il da farsi in base ai risultati ottenuti.

L’operazione, specifica ancora Gianluca Di Marzio, è stata chiusa dal direttore sportivo del club turco, Mario Branco, che anche lui è portoghese proprio come l’ex allenatore della Roma e se tutto andrà per il verso giusto l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, venerdì 31 maggio 2024. Josè Mourinho aveva chiuso la sua avventura alla Roma lo scorso mese di gennaio 2024, con un esonero a seguito di un cammino con i giallorossi tutt’altro che idilliaco, poi sostituito da Daniele De Rossi, attuale allenatore del club capitolino. Lo Special One è quindi ora pronto a tornare in panchina e lo farà in Turchia, ennesimo campionato in cui allenerà in carriera dopo aver diretto squadre della Serie A, del campionato portoghese, di quello inglese e spagnolo.

JOSÈ MOURINHO NUOVO ALLENATORE DEL FENERBAHCE: COLPO DI TEATRO DEL PRESIDENTE

Il Fenerbahce viene da una stagione 2023-2024 in cui ha ottenuto 99 punti, arrivando in seconda posizione dietro ai rivali storici del Galatasary che ne hanno totalizzato soltanto tre in più, leggasi 102, ma nonostante un campionato dignitoso si è deciso di esonerare l’allenatore Ismail Kartal.

In Turchia Josè Mourinho troverà l’ex bomber di Inter e Roma Edin Dzeko, che gioca appunto fra le fila del Fenerbahce. A questo punto si attende solo l’annuncio ufficiale, un vero colpo di teatro quello del presidente Yildirim che si presenta così alle elezioni interne in una posizione di assoluta forza.

