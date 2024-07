Calciomercato Lazio News/ Immobile ai saluti: andrà in Turchia. De Zerbi su Greenwood (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IMMOBILE AL BESIKTAS

Il calciomercato Lazio è pronto a salutare Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste è sempre più vicino al trasferimento in Turchia, precisamente al Besiktas. La proposta turca è di oltre 6 milioni netti a stagione per due o tre anni, ben più alta di quanto prende attualmente alla Lazio.

Ieri pomeriggio c’è stato un incontro a Formello tra il calciatore e la società: alla base c’è stata la volontà di Immobile di chiudere la sua esperienza in Italia. Per questioni di principio, né Lotito né Fabiani metteranno il bastone tra le ruote al centravanti campano, ma al tempo stesso non accetteranno addii a parametro zero.

La richiesta di calciomercato della Lazio è di 10 milioni, ma il Besiktas ha fatto orecchie da mercante. I bianconeri hanno dalla propria il sì del giocatore e dunque sanno di avere il coltello dalla parte del manico. I capitolini sembrano comunque capire il ragionamento dei turchi e dunque abbasseranno le richieste.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL MARSIGLIA PIOMBA SU GREENWOOD

Il calciomercato Lazio sembra ormai abbandonare la pista Greenwood definitivamente. Lotito aveva dichiarato di avere nella lista un giocatore dieci volte più forte dell’attaccante del Manchester United, un modo per glissare la domanda sull’effettiva volontà della Lazio di trattare con i Red Devils.

Lo United aveva abbassato le richieste per il calciatore, in forza al Getafe nell’ultima stagione, ma questo non è bastato ai capitolini per affondare definitivamente il colpo. Nelle ultime ore si è aggiunta una pretendente molto interessata a Greenwood ovvero il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

I francesi avrebbero messo le basi per portare l’inglese al Velodrome, ma i tifosi si sono espressi negativamente al suo arrivo. Il motivo non è sportivo, ma relativo alle pesanti accuse dell’ex fidanzata circa le violenze domestiche del classe 2001. Seguiranno aggiornamenti.











