Calciomercato Lazio News/ C’è l’accordo con Kerkez. Spunta D’Ambrosio… (giovedì 6 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: PELLEGRINI LONTANO DALLA CAPITALE

Il calciomercato Lazio inizia a muoversi. Dopo il rinnovo del contratto di Pedro si registra la chiusura di un’altra storia che ha agitato le ultime settimane bianco-celesti. Anche Luis Alberto, infatti, ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2027, ma c’è dell’altro. Nell’incontro per definire il nuovo contratto dello spagnolo, c’è stata la possibilità di approfondire i discorsi per Milos Kerkez, terzino dell’AZ. Il difensore, così come Luis, è rappresentato dall’agenzia You First, che si trovava nella Capitale ieri sera proprio per discutere il nuovo accordo del numero 10 bianco-celeste.

Sarebbe già stato trovato un accordo proprio con il ragazzo, che adesso attende quello tra le due società. Al momento l’AZ è fisso sulla richiesta di 15 milioni di euro ma si lavora su una strada alternativa. Questa potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni di Euro. Chi, invece, nel calciomercato della Lazio rimane in stand-by è Luca Pellegrini. Il terzino ha fatto ritorno alla Juventus una volta scaduto il prestito in bianco-celeste vista la richiesta dei bianconeri per il riscatto giudicata alta da Lotito.

PER DOMENICO BERARDI PRONTO L’AFFONDO

Calciomercato Lazio: servono alternative per disputare una Champions League all’altezza, Maurizio Sarri ne è consapevole e da tempo ha indicato i suoi nomi per rinforzare la rosa bianco-celeste. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, quindi, ha intenzione di proporre due offerte al Sassuolo per Domenico Berardi. La prima prevede l’inserimento del cartellino di Cancellieri oltre al pagamento di circa 17 milioni di euro. L’altra invece, solo economica, senza contropartite, è di 20 milioni di Euro più 5 di bonus. Il patron bianco-celeste vuole regalare a tutti i costi il colpo Champions a Sarri e attende una risposta già nei prossimi giorni.

Sembra più di una ipotesi, infine, Danilo D’Ambrosio. L’ex difensore dell’Inter, svincolato, starebbe parlando con la dirigenza della Lazio per trovare un accordo.











