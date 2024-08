CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ACCORDO PER L’ARRIVO DI DIA

Alla Lazio il calciomercato estivo sta portando diversi cambiamenti e nelle prossime ore, stando alle indiscrezioni più recenti, potrebbe presto arrivare un nuovo calciatore. Secondo quanto emerso nelle scorse ore infatti, i dirigenti del club biancoceleste avrebbero raggiunto un accordo con la Salernitana per l’acquisto di Boulaye Dia, ventisettenne senegalese con cittadinanza francese che lo scorso anno si era distinto nel nostro campionato anche per il rifiuto di entrare otto minuti dalla fine di Udinese-Salernitana, gara ferma sull’1 a 1 e che è poi terminata con lo stesso punteggio.

I laziali hanno dunque trovato l’intesa per un’operazione che prevede il prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni più uno di bonus e nelle scorse ore sono stati convinti anche i rappresentanti dello stesso calciatore, il quale dovrebbe percepire 1,5 milioni più bonus di stipendio all’anno. L’arrivo del classe 1996 garantisce così un rinforzo in attacco per il tecnico Baroni.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, FOLORUNSHO E’ ANCORA UN OBIETTIVO

Detto dell’intesa raggiunta con la Salernitana per Dia, la Lazio continua a seguire un altro elemento molto chiacchierato appunto in orbita biancoceleste in questa sessione estiva di calciomercato, ovvero Michael Ijemuan Folorunsho del Napoli, con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2029. Stando ai rumors, lo stesso ventiseienne nativo proprio di Roma avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in quel di Formello. Secondo Il Messaggero, la Lazio vorrebbe aggiudicarsi Folorunsho tramite un prestito oneroso con obbligo di riscatto ma bisogna convincere il Napoli che chiede invece 12 milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire. Si attendono ulteriori sviluppi e nelle prossime ore ci potrebbe essere un nuovo incontro fra le parti.