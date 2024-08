CALCIOMERCATO LAZIO, INTENSIFICATI I CONTATTI CON IL NAPOLI PER MICHAEL FOLORUNSHO

Mancano cinque giorni all’inizio della Serie A ed il calciomercato Lazio è alla ricerca degli ultimi due acquisti che possano completare la rosa a disposizione di Marco Baroni consegnandogli alternative per il centrocampo e l’attacco.

Continua senza la sosta la trattativa per il nuovo centrocampista con la Lazio che è alla ricerca di Michael Folorunsho in uscita dal Napoli e con la volontà di ritornare nella sua squadra del cuore dopo un lungo percorso nelle giovanili biancocelesti. Le richieste del Napoli rimangono sempre intorno ai 12 milioni di euro con il calciomercato Lazio che è al lavoro per trovare la formula più conveniente mentre il calciatore sembra essere già alla ricerca di una nuova casa a Roma per facilitare la sua eventuale cessione ai biancocelesti con un Baroni che avrebbe totalmente avallato l’operazione.

CALCIOMERCATO LAZIO, DIA GIOCA E FA DOPPIETTA IN COPPA ITALIA MA RIMANE L’OBIETTIVO PER L’ATTACCO

Ancora sul tavolo la trattativa per il nuovo attaccante del calciomercato Lazio con i biancocelesti a colloquio con la Salernitana per chiudere l’acquisto di Boulaye Dia reduce da una clamorosa doppietta in Coppa Italia contro lo Spezia. L’attaccante senegalese si è mostrato subito in forma e pronto al salto di categoria che lo riporterebbe in Serie A dove ha già dimostrato di essere ampiamente capace di andare in doppia cifra proprio con la maglia della Salernitana.

La formula dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro con un ingaggio da 1,2 milioni di euro a stagione per quello che sarà l’attaccante scelto per alternarsi con Castellanos spostando Noslin sulla trequarti o sull’esterno ad alternarsi con Mattia Zaccagni. Si deciderà tutto nelle prossime ore con l’attaccante senegalese che è pronto ad approdare a Roma per riscattare la brutta stagione trascorsa tra panchina e tribuna di una Salernitana poi retrocessa in Serie B.

