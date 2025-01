Calciomercato Lazio News: nuovi obiettivi, Sebastiano Esposito…

Il calciomercato Lazio è alla ricerca di un centrocampista e dopo aver perso Cesare Casadei, ormai trasferitosi a Torino sponda granata, e per via della difficile trattativa per Jacopo Fazzini ha messo gli occhi su un nuovo profilo giovane per rinforzare il reparto della squadra di Marco Baroni che con diverse caratteristiche andrebbe ad occupare un posto in rosa che in questo momento è vuoto e dando un’alternativa al tecnico a Rovella e Guendouzi visto l’infortunio di Vecino e la poca fiducia in Castrovilli. Il nome è quello di Tanner Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001 dell’Olympique Lyonnais che in questa stagione ha trovato poco spazio dai francesi e che per i loro problemi economici potrebbe essere ceduto per pochi milioni di euro.

Un altro nome del calciomercato Lazio su cui il direttore sportivo Angelo Fabiani ha messo gli occhi, ma per la prossima stagione, è Sebastiano Esposito, attaccante e seconda punta di proprietà dell’Inter in prestito all’Empoli che potrebbe riscattarlo per 5 milioni dopo le sue ottime prestazioni in questa prima metà di campionato in cui ha siglato 8 gol in 17 partite. La Lazio potrebbe prendere il giocatore per rinforzare il reparto offensivo ed essere un sostituto di Boulaye Dia sulla trequarti. La trattativa di calciomercato però dovrebbe essere affrontata con il Napoli che sembra essere interessata al giocatore per via del rapporto tra Antonio Conte e il giocatore dai tempi dell’Inter e se scatenata un’asta il prezzo non troppo elevato potrebbe crescere

Calciomercato Lazio News: possibili uscite, si parla di Fisayo Dele-Bashiru…

Il calciomercato Lazio deve inoltre stare attento alle operazioni in uscita e all’interesse delle squadre estere per quei giocatori che hanno ben impressionato in questa prima metà di stagione, il nome più seguito è quello di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano arrivato in estate dal Hatayspor e che ha dimostrato di poter essere un giocatore importante sia in fase offensiva che in quella di recupero del pallone. Sul giocatore c’è l’interesse della Premier League, in particolare del Brighton che vorrebbe il giocatore già in questa sessione di mercato per rinforzare la mediana con un giocatore muscolare e di grande corsa.

Il secondo giocatore che potrebbe lasciare la Lazio in questa finestra di calciomercato è Toma Basic, il centrocampista croato è stato messo fuori dal progetto ad inizio stagione ma non è stata trovata una squadra che fosse interessata ad acquistarlo, ma ora qualcosa potrebbe essersi mosso. Sul giocatore si è fatto vivo l’interesse del Hajduk Spalato, club allenato da Gennaro Gattuso che lo vorrebbe riportare in patria in prestito con diritto di riscatto, mentre i biancocelesti preferirebbero a titolo definitivo.