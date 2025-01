Calciomercato Lazio News: la strategia per la sessione invernale

Il calciomercato Lazio aveva un obiettivo per questa finestra di mercato, Jacopo Fazzini, il centrocampista dell’Empoli però sembra ora irraggiungibile per Claudio Lotito che con un botta e risposta con il presidente dei toscani Fabrizio Corsi, ha fatto capire che non scenderà a patti per il costo del cartellino del classe 2003 voluto fortemente da Marco Baroni. I 12 milioni richiesti dall’Empoli sono ritenuti troppi e i 10 offerti dalla Lazio, secondo quanto dice Claudio Lotito, sono una cifra più che onesta, se non già elevata, per avere il giocatore da subito.

Calciomercato Lazio/ Fazzini, brusco stop! Basic resta, Liverpool su Rovella (9 gennaio 2025)

Ecco allora che le strategie devono cambiare e che la squadra della capitale muove il suo sguardo al di fuori del nostro campionato dove il presidente non ha intenzione di spendere certe cifre. I nuovi nomi per il centrocampista che Baroni sta cercando, per l’infortunio di Vecino e per avere alternative valide ai titolare Rovella e Guendouzi, arrivano entrambi dal massimo campionato francese la Ligue 1 e militano in due squadre che vivono un ottimo momento di forma e che potrebbero avere ambizioni europee.

Calciomercato Lazio/ Da Fazzini a Elmas, le opzioni per il centrocampo (8 gennaio 2025)

Calciomercato Lazio News: i nuovi nomi per il centrocampo

Il primo nome nel calciomercato Lazio è quello di Andy Diouf, centrocampista francese del Lens arrivato lo scorso anno dal Basilea classe 2003 e nel giro della nazionale di categoria con cui questa estate ha ottenuto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi sotto la guida di Thierry Henry. Diouf abbina un importante prestanza fisica a una propensione offensiva che gli permette di trovare spesso il tiro in porta, forte dei suoi 187 cm è poi un pericolo nelle aree avversarie. Il suo ruolo potrebbe quindi essere quello di alternativa a Guendouzi.

Calciomercato Lazio/ Il Manchester City vuole Rovella, pronta una super offerta (7 gennaio 2025)

L’altra alternativa individuata dal calciomercato Lazio è quella di Ismael Doukure, centrocampista o difensore centrale francese classe 2003 in forza allo Strasburgo e che quest’anno ha offerto 1 assist in 14 presenze in campionato. Le sue caratteristiche sono profondamente differenti essendo un centrocampista più difensivo con un ottima abilità di lettura difensiva e di rottura del gioco a cui abbina una buona capacità di impostazione, il ruolo che quindi Doukure andrebbe a prendere nella rosa biancoceleste è quello di sostituto di Rovella o di titolare al suo posto nel caso il centrocampista italiano dovesse lasciare la capitale.