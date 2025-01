Calciomercato Torino News, i dettagli sull’affare Casadei

Il calciomercato Torino ha finalmente battuto il suo colpo a centrocampo, o il primo di altri nel caso le trattative per Ilic e Tameze dovessero andare a buon fine, il giocatore che dopo lunghe trattative e diversi profili attenzionati è stato ritenuto il migliore e quindi acquistato dalla squadra di Urbano Cairo è Cesare Casadei, ragazzo italiano nato nel 2003 di proprietà del Chelsea dal 2022 quando lo acquistò dall’Inter per 15 milioni di euro come acquisto per il futuro della squadra. Dopo due prestiti in Championship al Reading e al Leicester, dove è stato allenato da Enzo Maresca, tecnico che lo ha fortemente voluto in rosa al suo arrivo a Londra, durante la stagione però è stato impiegato poche volte e maggiormente nelle coppe e per questo sia il Chelsea che il ragazzo hanno deciso di separarsi.

Casadei arriva a Torino dopo una lunga e travagliata trattativa di calciomercato nella quale si erano inserita anche Lazio e Napoli, salvo poi virare su altri obiettivi, e che ha concordato il trasferimento del ragazzo per una cifra inferiore a quella richiesta inizialmente di 15 milioni con l’inserimento di una clausola sulla percentuale della futura rivendita del giocatore in favore dei blues. Il Torino andrà quindi a spendere 10 milioni garantendo la clausola del 40% per aggiungere una mezzala di inserimento nella batteria di centrocampisti a disposizione di Paolo Vanoli che ora avrà un’arma in più per fare fronte alla difficoltà realizzativa della squadra.

A questo proposito il calciomercato Torino si sta muovendo da mesi cercando il giusto innesto per un reparto offensivo che senza Duvan Zapata, out per tutto il resto della stagione, sembra non poter impensierire le difese delle squadre avversarie. Dopo aver concordato con l’Everton il trasferimento di Beto, che andrà a prendere in rosa il ruolo del colombiano, la dirigenza granata ha quasi concluso un altro affare che andrà a stravolgere il reparto offensivo della squadra, è infatti ad un passo l’arrivo di Christian Kouame dalla Fiorentina per dare un’alternativa valida a Che Adams, che per caratteristiche è più simile all’ivoriano rispetto a Beto.

La trattativa di calciomercato che porta Kouame a Torino prevede che un attaccante granata passi alla Fiorentina e il prescelto per lo scambio è Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano che gioca al Torino dal 2021 e che in questa stagione ha trovato 2 gol in 17 partite giocate in campionato, lo scambio verrà fatto sulla base di due prestiti ma questi se a fine stagione avranno convinto le loro nuove squadre, potranno essere trasformati in scambi a titolo definitivo.