Calciomercato Lazio News/ Giovanni Simeone prima opzione per l’attacco, assalto a Berardi (5 giugno 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: SIMEONE PRIMA SCELTA MA…

Con la qualificazione in Champions League in tasca, il calciomercato Lazio è pronto ai fuochi d’artificio: la priorità resta quella di un centravanti, perché Ciro Immobile non è più giovanissimo, nelle ultime stagioni si è spesso infortunato e soprattutto non ha una riserva stretta nel ruolo. La Lazio si guarda intorno: il primo nome sulla lista è quello di Giovanni Simeone, che conosce molto bene il nostro campionato e ha fatto anche esperienza in Champions League con il Napoli. Il Cholito vede assolutamente di buon occhio un trasferimento in biancoceleste, ma dipende da Aurelio De Laurentiis che dovrà eventualmente aprire alla cessione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Otamendi non rinnova con il Benfica: contatti già avviati (5 giugno 2023)

Un altro profilo che piace molto è quello di Arkadiusz Milik: il polacco potrebbe non venire riscattato dalla Juventus, dunque farebbe ritorno al Marsiglia e a quel punto sarebbe trattabile (l’opzione per il riscatto scadrà sabato). Poi, Santiago Gimenez: questo è un nome nuovo, la Lazio lo ha affrontato nella doppia sfida di Europa League contro il Feyenoord e Maurizio Sarri avrebbe dato mandato alla società di provare a portarlo a Formello. Infine il giovane Marcos Leonardo, impegnato nel Mondiale Under 20, e Rafa Silva: l’attaccante del Siviglia era già stato cercato dalla Lazio a gennaio o comunque si era fatto il suo nome in relazione alla società biancoceleste.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Per l'attacco occhi sul baby Wahi, ma c'è concorrenza (5 giugno 2023)

ASSALTO A BERARDI

Intanto però non è un mistero che il calciomercato Lazio segua da tempo Domenico Berardi: l’esterno del Sassuolo ha 28 anni ma è ormai un veterano del nostro campionato, ha vinto gli Europei con la nazionale e dunque potrebbe essere il profilo giusto per l’esterno, visto che Maurizio Sarri dà grande importanza ai laterali offensivi. Berardi finalmente potrebbe lasciare il Sassuolo, dopo tanti ammiccamenti con varie squadre: su tutte la Fiorentina, ma in questo momento sulle tracce del calabrese ci sarebbe soprattutto il Milan. Tuttavia, la società rossonera non sarebbe ancora troppo convinta di acquistarlo: qui allora si può inserire la Lazio.

Calciomercato Napoli News/ Accardi in pole per il post-Giuntoli, con lui arriva Italiano? (5 giugno 2023)

Sarri sarebbe favorevole all’operazione, probabilmente lo stesso Berardi vedrebbe di buon occhio il trasferimento in una squadra in cui finalmente possa giocarsi qualcosa di grosso (facendo finalmente l’esordio in Champions League), va però definito il quadro tecnico-tattico perché attualmente il proprietario della corsia destra della Lazio è Felipe Anderson. Berardi insomma non arriverebbe a vestire la maglia biancoceleste per fare la riserva, a questo punto della carriera vorrebbe avere garanzie di poter giocare come titolare anche ad un livello superiore; dipenderà anche dalle richieste del Sassuolo, sappiamo che la bacheca neroverde può essere molto cara…











© RIPRODUZIONE RISERVATA