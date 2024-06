Calciomercato Lazio News/ Noslin ad un passo! Inserimento del Fenerbahce per Samardzic (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IN CHIUSURA L’AFFARE NOSLIN

Finalmente ci siamo, il calciomercato Lazio è pronto ad accogliere Noslin. Dopo settimane di snervante trattativa, i biancocelesti sono riusciti a strappare l’accordo definitivo con il Verona sulla base di 15 milioni più bonus. A stupire c’è la notizia che Cabal è stato slegato dall’affare che riguarda Noslin, anche se questo non significa che l’esterno colombiano non verrà alla Lazio.

Calciomercato Milan News/ Doppio colpo Abraham-Lukaku se salta Zirzkee. Rabiot nel mirino (28 giugno 2024)

Entro la fine di giugno, per i soliti motivi di bilancio, gli scaligeri vorrebbe chiudere così come i biancocelesti avrebbero intenzione di mettere la parola “fine” su questa interminabile telenovela. Dopo Tchaouna, Baroni è pronto ad abbracciare una nuova pedina offensiva per il suo scacchiere tattico.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL FENERBAHCE FA SUL SERIO PER SAMARDZIC

Il calciomercato Lazio potrebbe subire un colpo di scena non indifferente. Il colloquio di qualche giorno fa con l’entourage di Lazar Samardzic sembrava poter definire le basi per quella che sarebbe stata una trattativa agevole. Così non è stato perché di recente il Fenerbahce di Mourinho ha bussato alla porta dell’Udinese.

Massimiliano Allegri nuovo CT dell'Italia?/ L'ex Juventus in pole per sostituire Spalletti (28 giugno 2024)

Secondo TuttoUdinese.it, il testa a testa tra le due società è appena iniziato e terrà banco ancora a lungo, a meno che non arrivi la consueta “offerta che non si può rifiutare” e fa saltare il banco. La richiesta dell’Udinese è chiarissima a tutti: a meno di 25 milioni non ci si siede nemmeno a parlare.

I biancocelesti però vorrebbero fare un tentativo prima di ritrovarsi obbligati a versare i 25 milioni: l’idea della Lazio è offrirne 15 con l’aggiunta di qualche contropartita tecnica come Basic, Cancellieri e Akpa Akpro. Banalmente, se questa idea non dovesse piacere, si potrebbe sempre venderli a parte: su Cancellieri c’è il Venezia mentre Hellas Verona e Monza sono interessate ad Akpa-Akpro.

Calciomercato Fiorentina News/ È fatta per Moise Kean: operazione da 18 milioni di euro (28 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA