Calciomercato Lazio News/ Incontro per Samardzic, c’è fretta per chiudere Noslin-Cabal (24 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, INCONTRO CON L’UDINESE PER SAMARDZIC

Dopo settimane di stallo, questa volta si entra nel vivo del calciomercato Lazio. Tutto o niente, ora o mai più, è arrivato il momento di mettere in chiaro quali sono le ambizioni dei biancocelesti di Marco Baroni. Oggi, lunedì 24 giugno, ci sarà un incontro importante con l’Udinese per parlare di Lazar Samardzic, centrocampista bianconero in passato vicino all’Inter.

Su di lui ci sarebbe anche il Napoli che però al momento ha altre priorità. Ecco che dunque la Lazio potrebbe approfittare di questa “via libera” di calciomercato per accaparrarsi il talento classe 2002. Quest’anno ha collezionato 34 presenze, 6 gol e 2 assist, una stagione al ribasso rispetto a quella precedente, ma le qualità tecniche del giocatore sono sempre molto interessanti.

Ancora non è chiara la valutazione del calciatore attualmente impegnato agli Europei con la Serbia. Si parla di una cifra vicino ai 20 milioni di euro, anche se potrebbe cambiare in caso di bonus o contropartite oltre ovviamente alla formula. Seguiranno aggiornamenti su questa vicenda, sicuramente più chiara dopo l’incontro tra le parti.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL VERONA HA FRETTA PER LE CESSIONI DI NOSLIN E CABAL

Corre veloce il calciomercato Lazio anche per la trattativa per Noslin-Cabal dal Verona. Sia l’attaccante arrivato a gennaio dal Fortuna Sittard che l’esterno colombiano sono due obiettivi molto ben voluti da Marco Baroni, che naturalmente ha già avuto entrambi proprio durante la loro esperienza scaligera culminata con la salvezza.

Il Verona però mette fretta alla Lazio. I gialloblu vorrebbero chiudere entro e non oltre il 30 giugno, in modo tale da mettere a referto per motivi di bilancio nel mese corrente. Si parla di una presunta contropartita, per la precisione Akpa Akpro, ma l’ex Salernitana sembrerebbe passato da esubero a valida alternativa.

Sarà dunque una settimana fondamentale per le operazioni biancocelesti, in attesa sempre di capire due grandi situazione come Greenwood e Stengs. Per il calciatore del Manchester United c’è tanta concorrenza e i prezzi sono tutt’altro che contenuti. Discorso diverso per Stengs dato che con il Feyenoord si sta continuando a trattare per trovare la soluzione migliore per tutti.

