CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Ilic in cima alla lista di Sarri, Sanabria per l’attacco

Calciomercato Lazio news, Ilic sarebbe il vero obiettivo di Sarri

La Lazio ha il suo bel da fare in questo gennaio di calciomercato cercando denaro utile da investire tramite qualche partenza. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico Maurizio Sarri in questo senso sarebbe disposto anche a rinunciare a due importanti giocatori come Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, dati da tempo in partenza da Formello sebbene finora non siano pervenute offerte adeguate rispetto alle valutazioni effettuate dalla Lazio.

Poichè forse un po’ distratti dalla voglia di lasciare la Capitale, mister Sarri preferirebbe degli elementi più concentrati nel raggiungere gli obiettivi di squadra piuttosto che continuare a puntare sui due calciatori. Il vero innesto di cui l’allenatore toscano potrebbe aver davvero bisogno è quello di Ivan Ilic, ventunenne serbo di proprietà dell’Hellas Verona accostato ai laziali già dalla scorsa estate.

Calciomercato Lazio news, Antonio Sanabria come vice-Immobile

In attacco la Lazio vorrebbe accaparrarsi un nuovo centravanti da alternare al capitano Ciro Immobile magari già a partire da questa sessione invernale di calciomercato. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, il nome più caldo in questo senso è quello di Antonio Sanabria, di proprietà del Torino. Il ventiseienne paraguaiano ha un contratto valido con i granata fino al giugno del 2025 ed i piemontesi lo lasceranno andare solo nel caso in cui saranno certi di avere in mano un sostituto che potrebbe essere stato individuato in Eldor Shomurodov, in uscita dalla Roma.

Calciomercato Lazio news, potrebbe servire l’intervento di Lotito

Il problema principale per il calciomercato della Lazio è rappresentato, ancora una volta, dalla necessità di sbloccare l’indice di liquidità. Se i dirigenti non riusciranno a piazzare qualche elemento che non rientra più nei piani di tecnico e società, come ad esempio Mohamed Fares, allora potrebbe essere necessario l’intervento economico dello stesso patron Claudio Lotito, il quale preme in ogni caso per ottenere denaro tramite le operazioni in uscita.











