CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Intesa con Vecino, più Trigoria che Formello per Belotti

Calciomercato Lazio news, Vecino firma un triennale coi biancocelesti

La Lazio ha raggiunto l’intesa con un centrocampista svincolato in questa settimana di calciomercato estivo. Stiamo parlando di Matias Vecino, uruguaiano rimasto svincolato dopo aver concluso il suo rapporto con l’Inter dove, tra infortuni e pandemia, non è mai riuscito a sfondare. Il trentenne firma un contratto triennale a due milioni di euro più bonus, come svelato da Sky Sport, e ritrova mister Sarri dopo l’esperienza vissuta insieme all’Empoli.

Nel frattempo sono arrivate alcune dichiarazioni del patron Claudio Lotito sul mercato del club. Il numero uno biancoceleste, come riporta Lazionews24.com, ha spiegato: “Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell’allenatore. Non facciamo previsioni. Sicuramente c’è una contrazione economica, ma la Lazio a oggi è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14. Caso Acerbi? È un ragazzo perbene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono. Dybala? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto. Io non vendo sogni, ma solide realtà. Noi non facciamo la collezione di figurine Panini. Lotito porta i risultati e infatti la Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più di tutti. Anche dopo che ha vinto un trofeo il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire. Mercato della Roma da prima pagina? La Lazio ha preso 6 calciatori e forse faremo altre cose in entrata. Non faccio cose di estetica, io non sono un tifoso-presidente ma un presidente-tifoso e devo creare le condizioni affinché la società abbia un futuro sempre più roseo.”

Calciomercato Lazio news, Belotti sarebbe vicino alla Roma

La Lazio potrebbe in ogni caso effettuare un colpo ad effetto entro la chiusura del calciomercato estivo. Nelle scorse ore si è parlato molto del possibile interesse biancoceleste nei confronti di Andrea Belotti, rimasto svincolato dopo l’addio al Torino. Tuttavia, stando alle indiscrezioni più recenti, il Gallo sarebbe ormai ad un passo dal firmare con i cugini della Roma anche a causa della telefonata decisiva del tecnico Mourinho che sarebbe stata appunto fondamentale nella scelta dell’ex capitano granata.

