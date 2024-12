CALCIOMERCATO LAZIO, FAZZINI AD UN PASSO DAI BIANCOCELESTI

Il calciomercato Lazio vuole continuare con la filosofia già sperimentata in estate ovvero acquisti oculati e mirati, cercando sempre di mantenere il giusto equilibrio tra un bilancio in positivo e i risultati sportivi, di certo non un dettaglio. La gestione finanziaria resta comunque alla base di tutto e lo si capisce anche dalla formula utilizzata per portare Jacopo Fazzini nella Capitale ovvero prestito biennale con obbligo di riscatto per un totale di 15 milioni nelle casse dell’Empoli.

Il centrocampista classe 2003 sarà uno dei punti fermi della Lazio del presente e del futuro, un acquisto che potrebbe fruttare sia economicamente in caso di futura cessione sia qualitativamente per quanto concerne l’aiuto in campo. La zona nevralgica del campo è quella più sotto attenta osservazione da parte dei dirigenti biancocelesti che cercano ancora un colpo, oltre Fazzini, per rendere a tutti gli effetti il centrocampo un punto di vera e propria forza.

Reda Belahyane del Verona è un obiettivo che rischia di sfumare: la tantissima concorrenza e un prezzo sempre più alto complicano la strada, mettendo l’affare in netta salita per le casse biancocelesti. L’alternativa è rappresentata da Medon Berisha. Come Fazzini, anche lui è un 2003 e dopo aver performato molto bene con la Primavera del Lecce, si sta togliendo diverse soddisfazioni anche con la maglia della Prima Squadra, impiegato spesso e volentieri dal primo minuto.

CALCIOMERCATO LAZIO, SCAMBIO CON IL LECCE

Sul possibile acquisto di Berisha ci sarebbe da aprire una parentesi molto interessante. I giallorossi hanno bisogno di un terzino e i biancocelesti ne hanno uno ormai fuori dai piani di Baroni, tanto da non essere nemmeno in lista per la Serie A, che potrebbe fare al caso di Giampaolo. Si tratta di Hysaj, ex Napoli, che ha giocato l’unica partita stagionale in Coppa Italia proprio contro i campani disputando una grande partita. Il Lecce potrebbe dare la possibilità all’albanese di riassaporare il profumo del campo con più continuità.

L’ultimo profilo nella lista della Lazio è Cesare Casadei, ma la situazione è simile a quella di Belahyane. Il giocatore è molto ambito e il Chelsea non lo lascerà partire al primo offerente, ma si prenderà del tempo in modo da scatenare una vera e propria asta. Capitolo cessioni: la Lazio ha ufficializzato il trasferimento in uscita che riguarda Diego Gonzalez. Il giovane attaccante paraguaiano non ha trovato fortuna nel Belpaese ed è stato ceduto in prestito all’Atlas, campionato messicano.