CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PIACE BELAHYANE IN MEDIANA

Il calciomercato Lazio è stato molto attivo in estate, a partire dalla scelta dell’allenatore fino a puntellare la rosa. È stato un lavoro oculato, puntando più sulla qualità dei colpi che sui nomi altisonanti, scelta che per ora si può dire che ha premiato. I biancocelesti infatti sono quarti in classifica a 34 punti, solo 6 dalla prima posizione. Ovviamente non che sia l’obiettivo di inizio stagione, ma serve per far capire quanto sta lavorando bene Marco Baroni alla prima grande panchina per puntare ad una qualificazione europea.

C’è però un colpo di calciomercato Lazio che sarebbe la ciliegina sulla torta e riguarda proprio un ex Verona, squadra allenata nel recente passato proprio da Baroni prima di finire sulla panchina della Lazio. Stiamo parlando di Reda Belahyane.

Il centrocampista classe 2004, di nazionalità franco-algerino, sta dimostrando a tutti le sue qualità e nonostante una situazione di classifica non semplice è sempre tra i migliori in campo per il suo Verona. Questo ha attirato su di sé le attenzioni delle big del campionato.

Dall’Inter al Milan, passando per il Napoli, ma senza appunto scordare la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore viene valutato intorno ai 20 milioni, cifra che però potrebbe cambiare dato che il Verona è nel bel mezzo di un cambio di proprietà.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, L’EX MURIQI POTREBBE PORTARE SOLDI

La Lazio nel calciomercato di gennaio potrebbe trovare risorse economiche grazie a Mourinho e Muriqi. Detta così può sembrare follia dato che il primo è stato allenatore della squadra rivale per eccellenza ovvero la Roma mentre il secondo è stato un flop di mercato di Lotito.

Muriqi venne pagato la bellezza di 20 milioni di euro e ha siglato solamente un gol in campionato su 38 partite, un bottino a dir poco misero che è costato il posto in rosa al kosovaro che sta tornando la sua dimensione al Maiorca.

Al momento della cessione, la Lazio ha inserito però una clausola sulla futura rivendita che permetterebbe ai biancocelesti di incassare il 45%. Considerando che il Fenerbahce vorrebbe spendere una decina di milioni per lui, ciò significa che poco meno di 5 andrebbero alla Lazio.