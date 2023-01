CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Isco al posto di Luis Alberto, non tramonta la pista Ilic

Calciomercato Lazio news, Isco al posto di Luis Alberto

La Lazio si sta attivando in questi giorni di calciomercato invernale dopo il confronto avuto tra il patron Claudio Lotito, insieme con il direttore sportivo Tare, ed il tecnico Maurizio Sarri in quel di Formello nella giornata di ieri, durante cui allenatore e dirigenti hanno anche ripreso la squadra per l’atteggiamento avuto nella sfida persa in casa del Lecce lo scorso weekend. Uno dei nomi accostati ai biancocelesti che esalta di più la fantasia dei tifosi è senza dubbio quello di Isco, trentenne rimasto svincolato.

Conclusa l’avventura con il Real Madrid, che non gli ha rinnovato il contratto, stando a quanto rivelato dagli spagnoli di La Razon, l’iberico sarebbe prossimo a firmare con la Lazio nel caso in cui il Cadice dovesse aggiudicarsi Luis Alberto. Al momento il club iberico non ha intenzione di accontentare le richieste economiche laziali ma non molla la presa e non sono da escludere nuovi rilanci da qui alla fine di gennaio.

Calciomercato Lazio news, Sarri vorrebbe sempre Ilic

Sempre dando uno sguardo al centrocampo, la Lazio segue con interesse anche un altro elemento che potrebbe aiutare mister Sarri a completare il proprio organico, ovvero quell’Ivan Ilic già accostato al club di Formello già nel calciomercato estivo. Sotto contratto con il Verona, Ilic non dovrebbe in ogni caso lasciare i gialloblu nell’immediato e gli eventuali discorsi verrebbero ripresi in vista di giugno, con la consapevolezza che i veneti chiedono almeno 15 milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire.

Calciomercato Lazio news, Escalante può lasciare la Cremonese

Chi non sembra destinato a tornare alla Lazio in questa o nella prossima finestra di calciomercato è Gonzalo Escalante. Attualmente in prestito alla Cremonese, dove la società lombarda pare pronta ad interrompere il rapporto a titolo temporaneo pattuito in estate, per lui si starebbero riaprendo le porte della Liga, avendo già giocato con Eibar ed Alaves. Sul ventinovenne argentino ci sarebbero ora l’Espanyol, l’Almeria e quel Cadice già interessato a Luis Alberto.

