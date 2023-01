CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Jutglà sembra vicino, si pensa al rinnovo di Zaccagni

Calciomercato Lazio news, in Spagna sembra certo l’arrivo di Jutglà

La Lazio è alla ricerca di un calciatore in grado di ricoprire il ruolo di vice-Immobile in questi giorni di calciomercato invernale. Il capitano si è infatti fermato per almeno due settimane a causa di una lesione riportata alla coscia destra e Pedro non sembra fornire le garanzie adeguate per sopperire alla mancanza del numero diciassette, convincendo il tecnico Sarri ad adattare Felipe Anderson per quella posizione.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net però i problemi della Lazio sembrano essere vicini alla loro conclusione visto l’imminente arrivo di Ferran Jutglà. Ventitreenne spagnolo arrivato al Club Brugge la scorsa estate dal Barcellona firmando fino al 30 giugno del 2027, Jutglà è in grado di giocare non solo come punta centrale ma, all’occorrenza, anche sulle ali. In questa stagione con i nerazzurri ha già siglato 10 reti e fornito 7 assist vincenti in 28 gare complessive sebbene manchino ancora le conferme ufficiali al riguardo da parte dei dirigenti laziali in merito al suo arrivo nella Capitale.

Calciomercato Lazio news, il rinnovo del contratto di Mattia Zaccagni

In questa finestra invernale di calciomercato la Lazio si sta interrogando anche su qualche situazione interna. Nello specifico, i biancocelesti vorrebbero prolungare il contratto di Mattia Zaccagni, ora in scadenza a giugno del 2025, assicurandosi di poter contare su di lui almeno fino al 2027. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il ventisettenne originario di Cesena vorrebbe arrivare a percepire 2,5 milioni di euro a stagione ricevendo dunque un adeguamento di stipendio che i capitolini non sarebbero del tutto convinti di soddisfare visto l’attuale ingaggio da 1,8 milioni.

Calciomercato Lazio news, Basic in partenza al posto di Fares

Il calciomercato della Lazio continua in ogni caso ad essere bloccato a causa delle mancate cessioni. Il principale indiziato a salutare Formello sembrava essere Mohamed Fares ma il Bologna, la Salernitana ed il Torino non hanno affondato il colpo dopo aver preso informazioni sul giocatore poichè non convinti dal lungo stop dovuto all’infortunio patito ad un ginocchio. Secondo quanto rivelato da Lalaziosiamonoi.it, i biancocelesti starebbero dunque prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciar partire Toma Basic per incassare qualcosa e far posto ad un nuovo innesto dato che il ventiseienne croato non pare essere uno degli elementi imprescindibili per mister Sarri.











