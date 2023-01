CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ La partenza di Fares aprirebbe all’arrivo di Pellegrini

Calciomercato Lazio news, Pellegrini al posto di Fares

I dirigenti della Lazio sono sempre molto attenti e attivi nell’ottica di migliorare l’organico a disposizione di mister Sarri e questa finestra invernale di calciomercato non fa eccezione. Stando ai rumors emersi in questi giorni, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Luca Pellegrini, giocatore di proprietà della Juventus ed attualmente in prestito in Bundesliga dove gioca con la maglia dell’Eintracht di Francoforte, essendo stato utile per sbloccare l’arrivo di Kostic a Torino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Offerta per Rabiot, piace Kiwior dello Spezia

Secondo quanto rivelato da Tuttojuve.com, i tedeschi non vorrebbero privarsi dell’italiano terminando anzitempo il rapporto che li lega pattuito ad inizio anno ed in ogni caso, come spiegato da Il Messaggero, la Lazio dovrà prima cedere Mohamed Fares approfittando dell’interesse manifestato nei confronti dell’algerino dal Bologna. L’intenzione dei capitolini sarebbe quella di portare Pellegrini a Formello in prestito biennale.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Concorrenza per Ounahi, doppio affare con la Sampdoria

Calciomercato Lazio news, niente da fare per Maleh

Tra le varie zone del campo in cui il tecnico della Lazio Maurizio Sarri gradirebbe avere un uomo in più su cui puntare magari anche grazie a questi giorni di calciomercato ci sarebbe la posizione di centrocampista centrale ed in questo senso i biancoclesti sembravano aver messo nel mirino Youssef Maleh della Fiorentina. Tuttavia, nelle scorse ore il marocchino è passato in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Lecce, come si legge nel comunicato pubblicato dai salentini: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh dall’ACF Fiorentina. Il calciatore, che si trova già a Lecce ed ha sostenuto le visite mediche, indosserà la maglia n. 32.”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Leao e gli altri rinnovi, ipotesi Sergio Rico

Calciomercato Lazio news, Luis Alberto non andrà al Cadice

Intanto non tramonta mai il tormentone di calciomercato relavito alla partenza di Luis Alberto, dato da ormai diverso tempo in uscita dalla Lazio. Nei giorni scorsi il centrocampista spagnolo, che sogna sempre un ritorno al Siviglia, era stato accostato con una certa insistenza al Cadice ma la volontà di questo club di aggiudicarsi il calciatore con la formula del prestito secco ha spinto il patron Lotito a rifiutare l’offerta, avendo sempre sottolineato l’intenzione di incassare il più possibile da questa cessione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA