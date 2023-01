CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ L’Eintracht libera Pellegrini, Ilic al posto di Milinkovic

Calciomercato Lazio news, possibile accelerata per Luca Pellegrini

Il nome più caldo in orbita Lazio per questa fredda sessione invernale di calciomercato è sicuramente quello di Luca Pellegrini. Sotto contratto con la Juventus ma attualmente in prestito all’Eintracht di Francoforte dove è finito essendo stato inserito anche nell’operazione per portare Kostic a Torino, il ventitreenne sarebbe più che ben disposto ad accettare la corte dei biancocelesti così da poter tornare a giocare nella città dove è nato e dove ha già vestito la maglia della Roma con cui ha esordito in Serie A.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio si starebbe muovendo in queste ore per provare ad aggiudicarsi Pellegrini, che percepirebbe meno dei 3 milioni di euro guadagnati attualmente, con la formula del prestito con diritto di riscatto. I tedeschi dell’Eintracht, eseguite le proprie valutazioni, avrebbe dato il via libera per il ritorno anticipato di Pellegrini in Italia.

Calciomercato Lazio news, pista inglese ancora aperta per Milinkovic-Savic

In casa Lazio prosegue il tormentone di calciomercato relativo al possibile addio di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo viene sempre dato in partenza da Formello e nelle scorse ore sembrano essere tornate ad interessarsi a lui alcune squadre che militano in Premier League, su tutte il Newcastle e l’Arsenal. Nel caso in cui il ventisettenne, ora in scadenza di contratto tra un anno, dovesse salutare l’Italia, allora mister Maurizio Sarri premerà i suoi dirigenti per poter avere Ivan Ilic, di proprietà dell’Hellas Verona.

Calciomercato Lazio news, piace Nicolas Dominguez del Bologna

La Lazio sta pensando anche ad un nuovo innesto per il suo centrocampo in questo gennaio di calciomercato invernale. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Nicolas Dominguez, in scadenza di contratto con il Bologna a giugno del 2024, ovvero al termine della prossima stagione, ed al quale sarebbe stato proposto un rinnovo da 1,5 milioni di euro all’anno. Se la Lazio vorrà provare a strapparlo ai Felsinei dovrà in ogni caso fare i conti anche con un’altra pretendente come la Fiorentina.











