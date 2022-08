CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Lotito: “Promesse mantenute, Milinkovic e Alberto restano”

Calciomercato Lazio news, le parole del patron biancoceleste Claudio Lotito

La Lazio potrebbe aver concluso la sua campagna di rafforzamento per questo agosto di calciomercato estivo. Intervistato da Il Messaggero, il numero uno biancoceleste Claudio Lotito ha infatti affermato: “Voglio fare un applauso ai nostri sostenitori. Gli abbonamenti sono una bella risposta ai nostri sforzi anche se possiamo fare ancora meglio. Milinkovic-Savic via per 50 milioni? A quella cifra non lo vendo, vale molto di più. Il nostro mercato così è completo e finito. Anche perché rimarrà pure Luis Alberto. Ho mantenuto in tempi rapidi tutte le promesse che avevo fatto. Sono stati presi tutti i rinforzi voluti da Sarri nel foglio.”

Per quanto riguarda lo spagnolo, il Siviglia non ha voluto spingersi fino alla cifra richiesta dai capitolini, che devono pure versare il 30% della rivendita al Liverpool, mentre per quanto riguarda Sergej Milinkovic-Savic non sono pervenute offerte davvero concrete rispetto alla cifra, che si aggira tra i 60 e gli 80 milioni di euro, richiesta. Entrambi dunque rimarranno alla Lazio anche per questa stagione sebbene mister Sarri avesse chiesto Piotr Zielinski del Napoli in caso di partenza del serbo.

Calciomercato Lazio news, il Lecce ci prova per Akpa Akpro

Se da un lato il calciomercato della Lazio potrebbe essere chiuso, dall’altro si valutano ancora alcune uscite per quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società per la stagione che sta per cominciare. Uno dei candidati a lasciare Formello è Jean Daniel Akpa Akpro che aveva già parlato a Il Messaggero sottolineando come fosse in attesa di novità sul suo futuro visto che si stava allenando a parte insieme con Francesco Acerbi, pure lui destinato a partire.

Stando alle indiscrezioni più recenti, sulle tracce del ventinovenne ivoriano si registra la presenza del Lecce. Tuttavia, secondo i rumors, il classe 1992 avrebbe rifiutato i giallorossi nonostante l’accordo per il prestito tra le due società e starebbe aspettando piuttosto una proposta da qualche club della Ligue 1 come il Tolosa, squadra della città in cui è nato e dove ha già giocato.

