CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Muriqi non va al Bruges, Luis Maximiano per la porta

Calciomercato Lazio news, salta l’accordo con i belgi per Muriqi

La Lazio sta per chiudere un’importante operazione di calciomercato con il tesseramento dello svincolato Alessio Romagnoli ma i biancocelesti rimangono sempre molto attivi sia in entrata che in uscita, così da sistemare l’organico da mettere a disposizione di mister Sarri per la stagione che sta per cominciare. Nell’elenco dei calciatori in partenza figura ormai da diverso tempo il nome di Vedat Muriqi, giocatore che nelle scorse ore sembrava essere destinato al Club Brugge.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ufficiale Jovic, per la difesa seguiti Acerbi e Kjaer

Tuttavia, stando alle indiscrezioni emerse nella serata di ieri, l’accordo per il trasferimento a Bruges sarebbe saltato con i biancocelesti che non incasseranno più gli 11 milioni di euro pattuiti. Dopo le voci riguardanti il mancato superamento delle visite mediche di rito, pare che i belgi avrebbero deciso di non completare l’affare poichè non convinti dai costi della trattativa. L’attaccante kosovaro resta dunque con le valige pronte mentre sta cominciando il ritiro precampionato.

Romagnoli alla Lazio?/ Calciomercato news: intesa vicinissima, l'affare è ai dettagli

Calciomercato Lazio news, Maximiano in arrivo per la porta

I dirigenti della Lazio sono al lavoro in questi frenetici giorni di calciomercato estivo anche per trovare un nuovo portiere dopo gli addii di Reina e Strakosha. Al momento il tecnico Maurizio Sarri può contare solo sul venticinquenne Marius Adamonis e sul ventiduenne Marco Alia con la speranza di abbracciare presto il nuovo titolare da schierare durante la stagione. Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, sembrano essere in rialzo le quotazioni di Luis Maximiano del Granada: la formula del trasferimento sarebbe quella del prestito oneroso da 2 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 6 milioni, oltre al 20% dalla futura rivendita dell’estremo difensore.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Pinamonti conteso al Monza, Ceresoli via in prestito

© RIPRODUZIONE RISERVATA