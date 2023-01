CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Pellegrini vuole l’Olimpico e resta in corsa Bonazzoli

Calciomercato Lazio news, anche Pellegrini vuole i biancocelesti

In questa sessione invernale di calciomercato la Lazio proverà a sistemare l’organico da consegnare nelle mani del tecnico Maurizio Sarri per affrontare nel migliore dei modi questa lunghissima seconda parte della stagione. Nell’elenco dei calciatori seguiti con maggior interesse dai biancocelesti c’è sicuramente il nome di Luca Pellegrini, terzino sinistro nato a Roma che milita in Bundesliga nell’Eintracht di Francoforte, in prestito dalla Juventus.

Passato in Germania nell’operazione per portare Kostic a Torino, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com lo stesso calciatore gradirebbe trasferirsi alla Lazio che se lo accaparrerebbe con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinati traguardi. In ogni caso l’Eintracht vorrebbe trattenere il giocatore che dovrà manifestare tutta la sua voglia di lasciare i bianconeri entro metà gennaio se vorrà davvero sposare la causa laziale nell’immediato.

Calciomercato Lazio news, Bonazzoli piace per l’attacco

In attacco la Lazio è sempre alla ricerca di un’alternativa a Ciro Immobile ed in questi giorni di calciomercato invernale si potrebbe intavolare un’operazione magari da completare a giugno. I biancocelesti stanno infatti seguendo con grande interesse Federico Bonazzoli della Salernitana, il quale vanta diverse pretendenti in queste settimane sia in Serie A che nel campionato cadetto. I campani hanno però fatto sapere di voler puntare ancora a lungo su di lui e se ne dovrà quindi riparlare più avanti.

Calciomercato Lazio news, Milinkovic-Savic verso l’addio

Un tormentone di calciomercato che attanaglia la Lazio da diversi anni è la possibile cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ha fornito un rendimento altalenante nelle passate stagioni che ha spinto le varie big d’Europa a non farsi avanti per lui con il patron Lotito, sempre desideroso di incassare 100 milioni di euro da questa partenza. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, adesso Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio in estate per una cifra ben inferiore a quella ipotizzata inizialmente e la Juventus potrebbe tornare ad interessarsene.

