CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Reguilon per la corsia mancina, Durmisi potrebbe restare

Calciomercato Lazio news, Sergio Reguilon del Tottenham nel mirino

La Lazio ha investito parecchio nel corso di questa finestra estiva di calciomercato ma i movimenti della dirigenza potrebber non essere finiti qui. Stando ai rumors i biancocelesti avrebbero infatti messo nel mirino da qualche giorno il profilo di Sergio Reguilon, sotto contratto con il Tottenham fino al giugno del 2025 e mai impiegato da mister Antonio Conte fino a questo momento nella stagione appena cominciata.

Protagonista lo scorso anno con due reti e tre assist in 31 presenze totali con i londinesi, Reguilon è stato recentemente accostato anche all’Atalanta. Il venticinquenne spagnolo potrebbe essere il terzino sinistro naturale che farebbe al caso del tecnico Maurizio Sarri, desideroso di poter contare su un esterno mancino senza dover adattare altri elementi già presenti nella rosa. La Lazio, che vorrebbe prima cedere Hysaj, chiederebbe al Tottenham un aiuto per il pagamento dell’ingaggio da 3,3 milioni di euro mentre i britannici chiedono un prestito oneroso con diritto di riscatto a 18/20 milioni di euro per convincersi a liberarlo.

Calciomercato Lazio news, il Brondby non pensa a Riza Durmisi

Nell’elenco dei possibili partenti dalla Lazio in questa fase finale del calciomercato estivo figura senza dubbio anche il nome di Riza Durmisi. Accostato con una certa insistenza al Brondby, club in cui il giocatore vorrebbe tornare, la società danese vorrebbe piuttosto mettere le mani su Christian Sorensen dello Jutland. Nel frattempo si continua a trattare anche per la cessione di Francesco Acerbi all’Inter.

