Calciomercato Lazio news/ Ricci e Torreira i sogni di Maurizio Sarri, ma Lotito… (29 luglio)

Calciomercato Lazio news: Fred sfuma, divergenze tra Sarri e il presidente Lotito?

La Lazio continua a lavorare sul fronte del calciomercato, a caccia di un centrocampista che possa aumentare la qualità complessiva del reparto. Uno dei nomi più chiacchierati nelle ultime ore è stato quello di Fred, una pista destinata a sfumare come preannunciato dal presidente biancoceleste Claudio Lotito, in una intervista riportata da Il Messaggero. “Fred? Come per Lo Celso, mi ha detto di no”. Quindi la stoccata al suo allenatore, con il quale al momento non ci sarebbe totale alchimia sulla strategia da attuare in sede di mercato.

“Si è fissato con Ricci e Zielinski, facendo lievitare il prezzo per uno a scadenza che neanche vuole venire alla Lazio”, ha detto Lotito. Dunque, oltre al centrocampista, urge un nuovo confronto tra tecnico e presidente per riappianare le divergenze. Il tecnico toscano, dal canto suo, cercherebbe altrove gli innesti. E non è un mistero che nei suoi sogni ci siano Ricci e Torreira.

Calciomercato Lazio news, tanti nomi sul tavolo: idea Valeri della Cremonese, ma non solo

Con Ricci l’assalto è sfumato in un nulla di fatto, per Torreira non è nemmeno iniziato. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Lotito avrebbe assicurato di avere un colpo in canna a proposito del ruolo di Milinkovic. Anche per quanto riguardo l’attacco le idee non sono chiarissime in casa Lazio. A inizio luglio, infatti, Sari aveva indicato Politano e Berardi come rinforzi ideali per il suo calcio.

In quel caso Lotito aveva preferito guardare altrove, indicando profili più giovani, under 25. Insomma è un calciomercato strano per la Lazio, con tante idee ma anche tante difficoltà nel concretizzarle. Tra gli altri nomi accostati alla Lazio, in questo caso per la fascia sinistra, ci sono anche quelli di Valeri della Cremonese e Doig del Verona.

