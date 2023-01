CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Rumors smentiti per Vecino, chi potrebbe partire è Basic

Calciomercato Lazio news, le parole dell’agente di Matias Vecino

In fase di calciomercato le voci riguardanti possibili giocatori in partenza dai rispettivi club si moltiplicano e la Lazio non fa certo eccezione. Nello specifico, nelle scorse settimane si era parlato di un possibile addio a Formello di Matias Vecino anche nell’ottica di agevolare il mercato in entrata pur essendo arrivato a parametro zero soltanto ad agosto. La necessità di sbloccare l’indice di liquidità spingerebbe dunque l’uruguaiano lontano dalla Capitale, un’opzione questa che non era stata presa in considerazione dal calciatore.

A spiegarlo ci ha pensato il suo agente Alessandro Lucci, interpellato in esclusiva dalla redazione di Gianlucadimarzio.com a cui ha spiegato: “Le voci su Vecino mi sorprendono. Il ragazzo non ha mai chiesto di essere ceduto. È molto felice alla Lazio ed è ben inserito all’interno di un gruppo squadra molto forte. Matias è riconoscente nei confronti della società per l’opportunità che gli ha concesso la scorsa estate. Le fatiche del Mondiale gli hanno tolto un po’ di energia, anche a livello mentale, ma sta superando quello che è un semplice periodo di appannamento e a brevissimo tornerà ad essere quel calciatore importante visto fino a poco tempo fa.”

Calciomercato Lazio news, la Cremonese ci prova per Toma Basic

Sempre con l’obiettivo di operare in entrata, la Lazio sta pensando ad un’altra cessione in questa finestra invernale di calciomercato. Stiamo parlando di Toma Basic, centrocampista croato che potrebbe essere sacrificato appunto per monetizzare e far spazio ad un nuovo innesto. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, la Cremonese sarebbe molto interessata ad accaparrarselo ma stando alle indiscrezioni de La Stampa, anche il Torino potrebbe cercare di aggiudicarselo in caso di partenza di Lukic e proponendo uno scambio con Antonio Sanabria, uno dei candidati a ricoprire il ruolo di vice-Immobile tanto cercato dai biancocelesti.

Calciomercato Lazio news, Ilic dovrebbe aver accettato la corte del Torino

Chi non dovrebbe più approdare alla Lazio in questa sessione di calciomercato è Ivan Ilic, in partenza dall’Hellas Verona e giocatore molto stimato dal tecnico Maurizio Sarri. Le ultime notizie emerse a tal proposito riportano che il serbo sarebbe ormai vicinissimo al trasferimento al Torino avendo anche scartato l’opzione francese rappresentata dall’Olympique Marsiglia che avrebbe potuto offrire un accordo più vantaggioso a livello economico.











