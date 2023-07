Calciomercato Lazio News/ Sarri spinge per Berardi ma c’è l’idea Orsolini (sabato 1 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: STRADA IN SALITA PER L’ATTACCANTE

Il calciomercato Lazio, in attesa della nomina del nuovo direttore sportivo, viaggia a ritmi blandi. Il nome sulla lista di Sarri è, ormai da tempo, Domenico Berardi. Il tecnico toscano insiste, ha fatto il suo nome nel vertice con Fabiani di martedì scorso. Ma il punto sulla questione è stato messo da Carnevali, ad del Sassuolo, durante l’apertura del calciomercato a Rimini: “Il prezzo? Spaventare Lotito non è facile. Non ha mai chiesto il calciatore e non abbiamo mai parlato con lui. Berardi è un calciatore forte che vogliamo tenere”.

Insomma, situazione non semplice per la Lazio calcolando che il prezzo è di 30 milioni di Euro e almeno 4 all’anno andrebbero garantiti all’attaccante. Maurizio Sarri insiste pur sapendo che il Sassuolo non fa sconti e che Lotito è impelagato nei vincoli dell’indice di liquidità. Si prospettano settimane di lavoro.

RICCARDO ORSOLINI L’ALTERNATIVA

Claudio Lotito accontenterà mister Sarri garantendogli almeno due acquisti prima della partenza per il ritiro di luglio prevista l’11 luglio? Un tentativo per Berardi potrebbe farlo, lo aiuterebbe la cessione di Milinkovic-Savic, ancora in stand-by. Se non si sbloccherà Berardi, l’unica alternativa in Italia è quella legata a Riccardo Orsolini del Bologna. L’attaccante è in scadenza nel 2024, viene valutato 15 milioni di euro.

E il club capitolino ha già fatto un’offerta: 7 milioni di Euro. La sensazione è che insistendo si possa trovare un accordo intorno ai 10 milioni di Euro. Riccardo Orsolini ha 26 anni, Sarri ne apprezza le qualità pur ritenendo l’ala del Sassuolo più avanti nella scala delle preferenze. Ma il nome di Orsolini è caldo tanto che dalle parti di Bologna si vocifera che stia aspettando la Lazio. Ha chiuso la stagione segnando 11 gol, il suo record personale. Dal 2018-19, tranne l’ultima annata, ha segnato da un minimo di 6 gol ad un massimo di 8, niente male.

