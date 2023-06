Calciomercato Lazio News/ Sarri vuole Jorginho: ostacolo ingaggio, l’alternativa è Torreira (8 giugno 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: SARRI VUOLE JORGINHO

Maurizio Sarri chiama, Jorginho potrebbe rispondere: una delle grandi mosse del calciomercato Lazio per l’estate potrebbe essere quella di riportare in Serie A il regista della nazionale. Che è, come sappiamo, un fedelissimo di Sarri: straordinario playmaker nel bellissimo Napoli del tecnico toscano, poi i due hanno vinto l’Europa League con il Chelsea. Negli ultimi sei mesi Jorginho ha giocato nell’Arsenal; ora potrebbe rientrare in Italia, la Lazio cerca un regista vero e proprio (quest’anno in quella posizione ha giocato Danilo Cataldi, mentre Marcos Antonio non ha reso come sperato) e ovviamente il primo nome sulla lista di Sarri è il suo.

Calciomercato Juventus News/ Se parte Szczesny assalto a Carnesecchi, Mazzocchi si avvicina (8 giugno 2023)

Bisognerà però superare il nodo dell’ingaggio: Jorginho guadagna 6,5 milioni di euro l’anno, troppi per le casse biancocelesti. Di conseguenza, la strategia di calciomercato potrebbe essere quella di abbassare lo stipendio (il tetto massimo sarebbe di 4 milioni) ma prolungare la durata dell’accordo a due o tre anni. Anche questo è uno scenario da valutare: Jorginho compirà 32 anni a dicembre, l’età potrebbe cominciare a pesare e dunque la Lazio dovrà capire molto bene se valga la pena spendere cifre non banali per questo giocatore che, comunque, anche e soprattutto in Champions League potrebbe far fare un bel salto di qualità.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pasticcio Alex Sandro, idea Zaniolo (8 marzo 2023)

LE ALTERNATIVE A JORGINHO

Per quanto detto sopra, il calciomercato Lazio ha alternative a Jorginho: calciatori più giovani e il cui prezzo sarebbe inferiore. È comunque una certezza Lucas Torreira: arrivato molto giovane al Pescara, poi affermatosi nelle due stagioni alla Sampdoria, tornato in Serie A (proprio dopo l’Arsenal) con la Fiorentina, ora ha appena vinto il campionato turco con il Galatasaray ma potrebbe essere pronto ad un’altra avventura nel nostro Paese, dove si è sempre trovato molto bene. Torreira è un classe ’96; un anno in più di Jerdy Schouten, che nel Bologna ha dimostrato di poter valere la nostra Serie A e forse anche di poter fare un bel salto di qualità arrivando a giocare in Champions League, e per le primissime posizioni del campionato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Kessié e Vicario già all'assalto finale (8 marzo 2023)

Infine abbiamo Daniel Boloca, che è nato nel 1998: rumeno con passaporto italiano, è stato uno dei protagonisti della Serie B dominata dal Frosinone. Sarebbe un azzardo, naturalmente; tuttavia anche una bella suggestione, perché sotto la guida di Maurizio Sarri potrebbe diventare un calciatore importante. Difficile che la Lazio gli affidi da subito le chiavi del centrocampo, allora diciamo che un’idea di calciomercato biancoceleste potrebbe essere quella di farlo arrivare insieme a un regista già più esperto e poi creare una sorta di staffetta. Staremo a vedere se sarà effettivamente quello che succederà…











© RIPRODUZIONE RISERVATA