CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Suggestione Joao Felix, la Salernitana non molla Bonazzoli

Calciomercato Lazio news, Joao Felix lascerà l’Atletico di Madrid

I dirigenti della Lazio sono sempre moloto attenti ad eventuali colpi da cogliere in fase di calciomercato e pure questa sessione invernale non fa eccezione. I capitolini seguono infatti con grande interesse l’evolversi della situazione di Joao Felix, ventitrenne portoghese di proprietà dell’Atletico di Madrid con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2026. Il percorso del classe 1999 nella capitale spagnola potrebbe però essere già giunto al termine.

Il calciatore, stando ai rumors, sarebbe in rotta totale con l’allenatore Diego Simeone ed il club starebbe dunque cercando una soluzione per accontentare tutte le parti chiamate in causa. Se vorrà aggiudicarselo, la Lazio dovrà fare i conti con la concorrenza rappresentata da altri club come il Manchester United e, oltre allo stipendio da 4 milioni di euro, bisogna tenere conto anche della richiesta da 10 milioni per il prestito secco formulata dai Colchoneros.

Calciomercato Lazio news, piace Federico Bonazzoli della Salernitana

Tra le varie zone del campo in cui la Lazio vorrebbe potenziarsi tramite il calciomercato c’è anche l’attacco, cercando in particolare un centravanti da poter alternare al capitano Ciro Immobile rendendo positivamente in campo con una certa continuità. Per questa ragione i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Federico Bonazzoli, venticinquenne scuola Inter sotto contratto con la Salernitana fino al giugno del 2026. Il classe 1997 si sta distinguendo con i campani e sulle sue tracce si segnala la presenza della Cremonese sebbene il presidente Iervolino su di lui abbia dichiarato, come riporta lalaziosiamonoi.it: “Federico è un pilastro di questa squadra, sono solo voci”.

Calciomercato Lazio news, nessuna offerta per Luis Alberto

Nel frattempo non emergono ulteriori novità in merito al tormentone di calciomercato riguardante il possibile addio alla Lazio di Luis Alberto. Il Cadice, squadra che ha manifestato un certo interesse per il calciatore nei giorni scorsi, non si sarebbe fatta ancora avanti con una proposta allettante per il patron Lotito, disposto a lasciar partire il trentenne, che ha chiesto di tornare in Spagna da diversi anni sognando nello specifico il Siviglia, solo per un’offerta congrua alla sua valutazione.











