CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Udogie a sinistra, Red Devils su Luis Alberto e Milinkovic

Calciomercato Lazio news, lo United su Luis Alberto e Milinkovic-Savic

La Lazio è alle prese con movimenti sia in entrata che in uscita in questa finestra di calciomercato estivo. I biancocelesti, prima di effettuare ulteriori importanti mosse per potenziare l’organico di mister Sarri, devono anche pensare a cedere qualche calciatore ma, al tempo stesso, devono anche prestare attenzione agli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. In questo senso si collocano le indiscrezioni emerse nelle ultime ore riguardanti l’interesse del Manchester United nei confronti sia di Luis Alberto che di Sergej Milinkovic-Savic.

Stando a quanto rivelato dalla redazione di Lalaziosiamonoi.it, l’agente del serbo starebbe per presentare una proposta da parte dei Red Devils che non stanno riuscendo a mettere le mani su De Jong del Barcellona, obiettivo preferito dal tecnico Ten Hag ma non va dimenticato che il patron Lotito ha sempre chiesto 70 milioni per convincersi a liberarlo. Per lo spagnolo, che non ha legato con l’allenatore fin dal suo arrivo lo scorso anno, si registra sempre la presenza anche del Siviglia.

Calciomercato Lazio news, Udogie obiettivo per la fascia sinistra

Detto dei possibili giocatori importanti in partenza, la Lazio prosegue il suo lavoro in cerca di un nuovo esterno mancino in questi mesi di calciomercato. Il profilo seguito con maggior interesse dai biancocelesti è quello di Destiny Udogie, sotto contratto con l’Udinese fino al giugno del 2026. A lasciare il posto al diciannovenne, più fattibile che ad esempio lo svincolato Marcelo o anche Emerson Palmieri, ci sarebbe Hysaj.

