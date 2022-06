CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Vicario per la porta: Luis Alberto, il Siviglia insiste

Calciomercato Lazio news, Vicario per la porta

Il calciomercato della Lazio è in una fase di stallo, come confermato anche da Alfredo Pedullà nel consueto appuntamento su Sportitalia: “Il problema è a che punto è il mercato della Lazio, che è paurosamente fermo ma vediamo i prossimi sviluppi. Nelle intenzioni generali dovrebbero arrivare 3 giocatori per il raduno: il portiere, il difensore e il centrocampista.” Il centrocampista è Marcos Antonio, il difensore Alessio Romagnoli, il portiere è sempre Marco Carnesecchi, ma se l’Atalanta non dovesse abbassare le sue pretese allora la Lazio potrebbe virare su Guglielmo Vicario.

Ai microfoni dell’emittente radiofonica romana Radio Incontro Olympia, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi lascia aperto uno spiraglio per l’affare: “Vicario non l’ha richiesto nessuno. Lazio e Fiorentina? Si facessero avanti, altrimenti resta volentieri ad Empoli. La Lazio? Resto in attesa, sicuramente Sarri vorrà avere il portiere pronto già fin dal ritiro. Se l’Atalanta valuta Carnesecchi 18 milioni, bravi loro…“.

Calciomercato Lazio news, Luis Alberto in partenza?

Calciomercato Lazio: serve una cessione per finanziare gli arrivi. Sicuramente la Lazio attende di definire alcune uscite per chiudere affari ormai impostati da tempo. E’ chiaro che la cessione di Francesco Acerbi al Milan potrebbe sbloccare definitivamente l’arrivo a Roma di Alessio Romagnoli, ma c’è anche Luis Alberto che potenzialmente potrebbe portare risorse in cassa per altri acquisti. Su tutti quello di Ilic, col centrocampista del Verona valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro.

La Lazio ha rispedito al mittente già una prima offerta per Luis Alberto da parte del Siviglia. Il club andaluso ha offerto poco meno di 20 milioni, la valutazione di Luis Alberto da parte del club capitolino è più alta e si sa che Luis Alberto lascerebbe la Lazio solo per tornare in Andalusia, la sua terra d’origine. Se gli spagnoli si spingeranno oltre, ad una cifra vicina ai 30 milioni di euro, allora l’affare potrebbe concludersi a dispetto delle previsioni.

