CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Vicario per la porta, Oliver Torres per Luis Alberto

Calciomercato Lazio news, Vicario come nuovo portiere

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente da appena un giorno ma diverse squadre del nostro campionato si stanno già muovendo da diverso tempo a caccia di rinforzi da inserire in organico, Lazio compresa. I biancocelesti stanno per cominciare il ritiro precampionato, in anticipo rispetto al solito visto anche l’inizio appunto anticipato della Serie A a causa dei Mondiali in Qatar a novembre, e, come spiegato dalla redazione di Sky Sport, la società di Formello è alla ricerca di un nuovo portiere.

CALCIOMERCATO LECCE NEWS/ Maksimovic per la difesa, Ferguson a centrocampo

Persi sia Strakosha che Pepe Reina, fedelissimo del tecnico Maurizio Sarri già dai tempi del Napoli e svincolato come il suo ormai ex compagno, stando alle indiscrezioni più recenti il nome più caldo accostato alla Lazio per ricoprire il ruolo di portiere titolare dovrebbe essere quello di Guglielmo Vicario, venticinquenne di proprietà dell’Empoli con cui si trova sotto contratto dopo essere stato riscattato al termine dell’annata vissuta in prestito in Toscana dal Cagliari. Diminuiscono invece le quotazioni di Carnesecchi dell’Atalanta visto che i bergamaschi non gradirebbero la proposta di 12 milioni di euro più 3 di bonus presentata.

Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, il difensore ha già l'accordo con i parigini

Calciomercato Lazio news, Oliver Torres al posto di Luis Alberto

Quello del portiere non è l’unico ruolo in cui la Lazio pensa di sistemarsi da qui alla fine del calciomercato estivo. Un altro calciatore che potrebbe salutare Formello è infatti Luis Alberto, accostato con grande insistenza al Siviglia dell’ex dirigente romanista Monchi. Il patron Lotito ha intenzione di non accettare meno di 25 milioni di euro ma la necessità di trovare un sostituto dello spagnolo potrebbe convincere i laziali ad accettare i 13 milioni di euro più il cartellino di Oliver Torres.

I biancorossi hanno proposto questa formula ai biancocelesti che ci stanno ragionando sopra con il benestare del tecnico Sarri, secondo i rumors. Tuttavia, non è da escludere del tutto nemmeno la pista che potrebbe portare Ivan Ilic nella Capitale dall’Hellas Verona per rimpiazzare Luis Alberto.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Icardi-Dybala sogno per l'attacco, ufficiale Sensi

© RIPRODUZIONE RISERVATA