CALCIOMERCATO LAZIO, PER LOTITO IL MERCATO NON È FINITO

Il calciomercato Lazio è stato sorprendentemente rapido e ha consegnato a Marco Baroni la quasi totalità della rosa a disposizione per il prossimo campionato già nel ritiro estivo di Auronzo di Cadore per lavorare meglio sulle sue idee di calcio. Ad oggi, però, tutto sembra procedere molto più a rilento anche se ci ha pensato lo stesso presidente Claudio Lotito a dichiarare ancora aperto il calciomercato Lazio in attesa delle giuste occasioni per completare il reparto offensivo e rendere più ampia la possibilità di scelta del nuovo allenatore.

Le parole di Lotito sono state nette e chiare e fanno trasparire la volontà della Lazio stessa di operare ancora sul calciomercato con l’esigenza di portare a Roma almeno un calciatore dalle grandi qualità tecniche in grado di giocare sulla trequarti e coprire i compiti che, in passato, erano svolti da Luis Alberto. In caso di uscite, la Lazio si muoverà anche per un esterno offensivo con Pedro che sta cercando una nuova sistemazione e i biancocelesti vogliono già avere una trattativa avanzata con il possibile sostituto.

CALCIOMERCATO LAZIO, JAMES, CHERKI E LAURIENTÉ SONO I NOMI PER L’ATTACCO

I nomi più caldi del momento sono proprio sulla trequarti con il colombiano James Rodriguez che rimane il sogno dell’estate dopo una Copa America che lo ha riportato ad un livello da top player. Il colombiano arriva da una serie di stagione deludenti e ha da poco terminato la sua avventura con l’Olympiacos che lo ha lasciato sul mercato degli svincolati per via delle sue prestazioni troppo altalenanti.

Sempre sulla trequarti c’è la grande occasione rappresentata dal fantasista francese Ryan Cherki che è in scadenza con il Lione e potrebbe partire in caso di offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il più vicino, però, sembra essere Laurienté che è in uscita dal Sassuolo e avrebbe iniziato i contatti con la Lazio che sta cercando un esterno in grado di dare il cambio a Mattia Zaccagni in una stagione da minimo 48 partite.